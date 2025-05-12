Пожары на различных заводах страны вызывают вопросы: советник президента Литвы

«Отвечу лаконично, что да, (пожары. — BNS) вызывают вопросы, поэтому необходимо вмешательство прокуратуры, чтобы выяснить, является ли это полным совпадением или это какие-то преднамеренные действия», — заявил советник журналистам в Сейме в понедельник.

«(Подозрения возникают – BNS) потому, что схожие объекты, схожее время. Возможность поджога, конечно, существует на таких объектах, это существенный момент. Зачем их поджигать? Может быть, чтобы дестабилизировать ситуацию, но я бы не хотел говорить, что за этим стоит преднамеренное действие», – сказал он.

По словам Матулёниса, пока разведка и спецслужбы не указывали, что это могут быть инциденты, связанные с враждебными государствами.

«Я действительно сегодня ничего конкретного сказать не могу, наверное, вам никто не ответит. (...) Пока рано об этом говорить», — сказал советник главы государства.

После того, как за последний месяц на объектах переработки отходов произошло несколько пожаров, руководитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Ренатас Пожела сообщил BNS, что созданная по инициативе прокуратуры команда следователе займется расследованием причин пожаров.

Два пожара произошли в столице: на заводе по переработке пластика Plasta и на мусоросортировочном заводе Вильнюсского региона, а также на Каунасской когенерационной электростанции и в Алитусе возле пункта приема металлолома.

Как заявил Национальный центр управления кризисами в предоставленном BNS комментарии, нет достоверных данных, которые позволили бы связать пожары последних недель, сделать обобщающие выводы или заподозрить диверсии.