Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Пожар в социальном доме в Риге: погиб человек, люди не могут вернуться в свои дома

© LETA 11 декабря, 2024 11:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в результате пожара в социальном доме в Риге на улице Иерикю, 2б погибли один человек и собака, четверых человек передали медикам Службы неотложной медицинской помощи, а некоторые из эвакуированных не могут вернуться в свои дома из-за повреждений здания, сообщает LETA.

Как сообщили агентству в Государственной пожарно-спасательной службе (ВУГД), вызов на место происшествия поступил в 14:46 в Риге, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела комната на площади 15 квадратных метров, а также коридор на площади 15 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания эвакуировались 15 человек, спасатели эвакуировали еще 15 человек. Еще восемь человек спасли спасатели, двух их которых - при помощи выдвижной лестницы, а шестерых - при помощи спасательных масок. К данной минуте VUGD работу на месте происшествия завершила.

Как сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, городские власти оказывают посильную помощь жильцам, эвакуированным из социального дома, пострадавшего во время пожара.

В пятиэтажном здании общежития выгорела одна квартира и часть коридора третьего этажа, во время работ по тушению был залит второй этаж, было отключено отопление и электричество.

На время, пока жителям не было разрешено вернуться в здание, Рижское самоуправление обеспечило тепло в автобусе Rīgas satiksme. На временное размещение согласились семь человек, комнаты которых были повреждены, а остальные жители смогли вернуться в квартиру. Муниципальные службы поддерживают контакт с жителями, предлагая всю необходимую помощь.

Отопление и электричество в здании планируется восстановить в среду после проведения ремонтных работ. В доме этой ночью будет обеспечена охрана, так как во время работ по спасению были взломаны несколько дверей.

В здании заключено около 100 договоров аренды на социальные квартиры, кроме того, там размещена структура Рижской социальной службы "Пурвциемс" и услуга "Рижская забота о ребенке" - дневной центр.

Если здание пришло в негодность после пожара или другого стихийного бедствия, Рижское самоуправление предлагает как социальную помощь, так и временное жилье в муниципальной гостинице – до пяти суток.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 37 реакций
Комментарии (0) 37 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать