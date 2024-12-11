Пожар в социальном доме в Риге: погиб человек, люди не могут вернуться в свои дома

Как сообщили агентству в Государственной пожарно-спасательной службе (ВУГД), вызов на место происшествия поступил в 14:46 в Риге, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела комната на площади 15 квадратных метров, а также коридор на площади 15 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания эвакуировались 15 человек, спасатели эвакуировали еще 15 человек. Еще восемь человек спасли спасатели, двух их которых - при помощи выдвижной лестницы, а шестерых - при помощи спасательных масок. К данной минуте VUGD работу на месте происшествия завершила.

Как сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, городские власти оказывают посильную помощь жильцам, эвакуированным из социального дома, пострадавшего во время пожара.

В пятиэтажном здании общежития выгорела одна квартира и часть коридора третьего этажа, во время работ по тушению был залит второй этаж, было отключено отопление и электричество.

На время, пока жителям не было разрешено вернуться в здание, Рижское самоуправление обеспечило тепло в автобусе Rīgas satiksme. На временное размещение согласились семь человек, комнаты которых были повреждены, а остальные жители смогли вернуться в квартиру. Муниципальные службы поддерживают контакт с жителями, предлагая всю необходимую помощь.

Отопление и электричество в здании планируется восстановить в среду после проведения ремонтных работ. В доме этой ночью будет обеспечена охрана, так как во время работ по спасению были взломаны несколько дверей.

В здании заключено около 100 договоров аренды на социальные квартиры, кроме того, там размещена структура Рижской социальной службы "Пурвциемс" и услуга "Рижская забота о ребенке" - дневной центр.

Если здание пришло в негодность после пожара или другого стихийного бедствия, Рижское самоуправление предлагает как социальную помощь, так и временное жилье в муниципальной гостинице – до пяти суток.