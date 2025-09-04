Повысьте свою продуктивность с помощью предложений к началу учебного года! Пожизненный Office и Win OS от 14 €! Получите больше за меньшие деньги!
Microsoft представила Copilot для Windows 11/10 на базе GPT-5, который предлагает более интеллектуальное взаимодействие с искусственным интеллектом с меньшим количеством ограничений, чем ChatGPT. Это обновление было выпущено 7 августа и уже доступно в США и некоторых регионах, вызвав большой интерес у пользователей. Теперь, когда компания Keysoff запустила свои акции «Снова в школу», обновление до Windows 11 Pro - разумный шаг, особенно по цене всего 13,55 евро. Вы получаете современную помощь искусственного интеллекта, улучшенную безопасность и интуитивно понятный интерфейс, который делает обучение, работу в режиме многозадачности и творчество проще, чем когда-либо. Copilot поможет вам собирать заметки, готовить эссе и организовывать свое расписание, что позволит вам больше времени уделять учебе. И зачем на этом останавливаться? Объедините его с Office 2021 Pro всего за 31,65 евро и получите полный пакет программ для повышения производительности - Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие - идеальный вариант для написания сочинений, презентаций и работы с данными в течение всего учебного года. Приобретите оба продукта по беспрецедентным ценам и сделайте этот учебный год самым продуктивным.
Keysoff, профессиональный продавец программных ключей, стремится предложить доступные ключи каждому покупателю! Все ключи используются для активации программ, скачанных с официального сайта, поэтому вероятность получения пиратского ПО исключена! Если у вас возникли проблемы с выбором и активацией, обращайтесь в службу поддержки Keysoff 7/24!
Больше никаких подписок! Специальные цены действуют только в течение одной недели!
- Office 2021 Pro Plus – 31.65€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2016 Pro Plus – 18.69€
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2024 Home and Business - $139.99
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 42.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 42.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Visio Professional 2021 – 22.97€
- Project Professional 2021 – 25.70€
Поделитесь этими непревзойденными наборами ключей со своими друзьями прямо сейчас!
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.95€ (29.98€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 82.25€ (27.42€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 131.50€ (26.30€ Per PC)
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ / atslēga)
- Win 11 Home - 2 Keys – 24.55€ (12.28€ / atslēga)
Еще больше инструментов на продажу!
- Ashampoo PDF Pro 4 - 29,99 EUR
- IObit Driver Booster 12 - 17,69 EUR
- Ashampoo Photo Commander 18 - 24.59 EUR
- MacBooster 8 mūža abonements - 20,48 EUR
- SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 mēnesis) - 15,45 EUR
Узнайте больше инструментов>>>
Почему стоит выбрать Keysoff?
Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легальные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Компания Keysoff заработала репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует ее средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными способами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.
(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).