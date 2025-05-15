Повышал голос, бил по столу и унижал при всех: правительство нашло ответ на выходку Хосам Абу Мери

Причиной стала жалоба бывшего исполнительного директора Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания Кристине Ючковиче, поданная в прошлом году. По её словам, во время обсуждения реформы фармацевтического рынка министр здравоохранения Хосам Абу Мери допустил недопустимое поведение: повышал голос, жестикулировал, бил по столу, высказывался угрожающе и унижал её перед более чем 30 присутствующими.

Омбудсмен усмотрел в этих действиях признаки гендерной дискриминации и рекомендовал правительству разработать чёткие стандарты поведения для членов Кабмина.

В результате власти согласились с необходимостью создания этического кодекса, который будет содержать критерии оценки поведения должностных лиц и предусматривать меры реагирования в случае нарушений. Принятие документа ожидается до середины текущего года.

Сам Абу Мери впоследствии признал, что вёл себя чересчур эмоционально, извинился перед участниками встречи и пояснил, что его критика касалась методов лоббирования, а не личности. Ючковича, со своей стороны, направила жалобы как омбудсмену, так и в этическую комиссию партии "Новое Единство", ссылаясь, в том числе, на положения Стамбульской конвенции.