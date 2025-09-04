Повторная поставка RIKON для “First Dry Port Terminal” (Узбекистан) Реклама Редакция PRESS 4 сентября, 2025 10:21 Реклама

АО «RIKON» успешно ввело в эксплуатацию второй козловой контейнерный кран типа RMG на территории ООО «First Dry Port Terminal» в Ташкенте. После успешной реализации первого проекта, о котором сообщалось ранее, компания сконцентрировалась на следующем в соответствии с ранее заключенным контрактом. Повторный заказ от First Dry Port стал ярким подтверждением репутации RIKON как надёжного поставщика высокотехнологичного и производительного грузоподъемного оборудования.

Новый кран полностью идентичен ранее установленному и обладает максимальной грузоподъёмностью под спредером 41 тонна. Ключевые параметры оборудования включают длину консоли 10,8 м, рабочий вылет 7 м и пролёт между опорами 17,1 м. Современные системы управления от ведущих мировых производителей обеспечивают высочайшую надёжность, точность операций и энергоэффективность.

Как и первый кран, новый RMG будет обслуживать контейнерные потоки в зоне расширения терминала, являющегося ключевым звеном международных транспортных коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг». Развитие инфраструктуры First Dry Port Terminal, расположенного на историческом Великом шёлковом пути, имеет стратегическое значение для региональной экономики и укрепления торговых связей между Азией и Европой. Общая площадь терминала составляет 22 гектара, на его территории расположены 8 железнодорожных путей общей протяженностью 5300 метров, крытый таможенный склад, открытая таможенная площадка, зона таможенного контроля и погрузочно-разгрузочные площадки.

Ввод в эксплуатацию дополнительной единицы техники позволит терминалу эффективнее обрабатывать растущий грузопоток, повысить операционную эффективность и укрепить позиции в качестве стратегического транспортного узла международного значения.

Компания RIKON серийно выпускает козловые контейнерные краны для портов и контейнерных терминалов, и данный реализованный проект подтверждает статус RIKON как надёжного партнера в оснащении современных логистических объектов.