Повторная поставка RIKON для “First Dry Port Terminal” (Узбекистан)

Реклама Редакция PRESS 4 сентября, 2025 10:21

АО «RIKON» успешно ввело в эксплуатацию второй козловой контейнерный кран типа RMG на территории ООО «First Dry Port Terminal» в Ташкенте. После успешной реализации первого проекта, о котором сообщалось ранее, компания сконцентрировалась на следующем в соответствии с ранее заключенным контрактом. Повторный заказ от First Dry Port стал ярким подтверждением репутации RIKON как надёжного поставщика высокотехнологичного и производительного грузоподъемного оборудования.

Новый кран полностью идентичен ранее установленному и обладает максимальной грузоподъёмностью под спредером 41 тонна. Ключевые параметры оборудования включают длину консоли 10,8 м, рабочий вылет 7 м и пролёт между опорами 17,1 м. Современные системы управления от ведущих мировых производителей обеспечивают высочайшую надёжность, точность операций и энергоэффективность.

Как и первый кран, новый RMG будет обслуживать контейнерные потоки в зоне расширения терминала, являющегося ключевым звеном международных транспортных коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг». Развитие инфраструктуры First Dry Port Terminal, расположенного на историческом Великом шёлковом пути, имеет стратегическое значение для региональной экономики и укрепления торговых связей между Азией и Европой. Общая площадь терминала составляет 22 гектара, на его территории расположены 8 железнодорожных путей общей протяженностью 5300 метров, крытый таможенный склад, открытая таможенная площадка, зона таможенного контроля и погрузочно-разгрузочные площадки.

Ввод в эксплуатацию дополнительной единицы техники позволит терминалу эффективнее обрабатывать растущий грузопоток, повысить операционную эффективность и укрепить позиции в качестве стратегического транспортного узла международного значения.

Компания RIKON серийно выпускает козловые контейнерные краны для портов и контейнерных терминалов, и данный реализованный проект подтверждает статус RIKON как надёжного партнера в оснащении современных логистических объектов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

