Посуда, монеты и пули: возле Рижского замка обнаружен нетронутый культурный

При проведении археологического мониторинга в зоне строительных работ у стены бастиона Хорна и на площади Пилс было установлено, что землекопные работы необходимо приостановить. На глубине почти двух метров был обнаружен нетронутый культурный слой со свидетельствами жизни древних рижан. В начале археологического исследования еще не были ясны вид, объем и значение находки. Хотя исследовательские работы еще продолжаются, на данный момент выяснилось, что в зоне форбурга, возможно, найден пол исторической конюшни Рижского замка.

Строительные работы реализует предприятие "Valsts nekustamie īpašumi", которое ранее распространило заявление об исторических открытиях. В нем археолог Национального музея истории Латвии Витолд Муйжниекс, который руководит археологическим исследованием, отметил: "У бастиона Хорна, на набережной 11 ноября, обнаружен фрагмент стены бастиона времен шведского правления. Она была сложена из колотых доломитовых глыб, расположенных вдоль стены по бокам, а средняя часть стены заполнена камнями в известковом растворе. Толщина стены 1,7 метра.

Бастион Хорна возведен во второй половине ХVII века, а в ХVIII веке он был соединен с городскими укреплениями, создав единую линию обороны. Рижская система укреплений просуществовала до 1857 года, когда было разрешено снести защитные стены. А на площади Пилс археологическое исследование проводится впервые. В Средние века здесь находилась территория форбурга, которая была застроена. От города ее отделяли защитный ров и защитная стена. В ХVII веке часть форбурга вошла в обширную систему укреплений, снесенных впоследствии в ХVIII веке, когда также был засыпан защитный ров. К 1780 году, когда была построена площадь, территория была разделена на участки. В настоящее время в исследованной части площади обнаружены свидетельства деревянной застройки ХVII-ХVIII веков с богатым культурным слоем и находками, среди которых преобладают предметы конюшен и военного характера", - рассказал руководитель археологического исследования Муйжниекс.