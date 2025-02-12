Послушание: православным монахиням дано полгода, чтобы выучить латышский

Здесь монахини каждый день готовят и раздают еду всем нуждающимся, вне зависимости от национальности. В остальное время молятся, пишут Grani.lv. За пределы монастыря практически не выходят. Но латвийские власти посчитали, что монахини с российскими паспортами представляют угрозу. Им дано полгода на то, чтобы выучить и сдать латышский. Иначе их ждет выдворение из страны.

Средний возраст монахинь – 65-70 лет. Каждая пятая сестра живет в Латвии на основании временного вида на жительства.

Неожиданно за монахинь вступилась бывшая президент Латвии Вайра Вике Фрейберга, выразившая сомнение, что пожилые женщины могут представлять угрозу для безопасности и культуры Латвии. Она заявила, что по отношению к монахиням это не гуманно. Но, к сожалению, не была услышана латвийскими властями.

А тем временем в Эстонии власти продолжают воевать с женским Пюхтицким монастырём (основанным в то же время, что и рижский), существование которого опять под угрозой. Подготовлен законопроект об изменениях в Закон о церквях и приходах Эстонской Республики. Игуменья Филарета заявила, что поправки могут привести к закрытию монастыря, потому что предполагают раскол с церковью, что является страшнейшим грехом. В понедельник она обратилась с открытым письмом к властям Эстонии. А также выступила на телевидении:

«Мы ни разу не нарушили никаких законов. Мы ушли из мира и хотим жить со Христом. Все предъявляемые нам претензии к нам не имеют отношения. Мы никогда не призывали к войне. Мы не молились за неё. Допустим, человек совершил какой-то проступок. Но за это предлагают наказывать не индивидуально, а целый коллектив. То есть, по сути, ввести коллективную ответственность. Но как это возможно - наказывать не провинившегося человека, а всю его семью?» - cпрашивает монахиня.