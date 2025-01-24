После синхронизации с Европой, Балтии надо быть готовой защищать свою критическую инфраструктуру

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис заявил, что на встрече министры обсудили все вопросы в связи с планируемым отключением от так называемой сети БРЭЛЛ и синхронизацией с европейской сетью электроэнергии.

Он выразил благодарность операторам электросистем стран Балтии за вложенную работу и соблюдение графиков.

"В этот проект вложена большая работа и сейчас остались еще последние метры", - сказал Мелнис. Он отметил, что в ходе подготовки к этому проекту в масштабе Балтии в инфраструктуру вложено 1,6 млрд евро, развиты IT-системы операторов передачи, проведено тесное региональное сотрудничество и скоординированы действия на национальном уровне, чтобы этот проект был успешно реализован до конца.

Мелнис подчеркнул, что на данный момент не выявлено никаких провокаций со стороны России, однако заверил, что у стран Балтии есть и альтернативные сценарии на случай, "если возникнут какие-то риски или угрозы".

Министр по вопросам климата Эстонии Йоко Алендер заявила, что страны Балтии хотят быть полностью свободны от России.

"Мы хотим, чтобы электроэнергия отправлялась только между партнерами, которым можно полностью доверять", - сказала Алендер.

Она также подчеркнула, что страны Балтии полностью готовы осуществить переключение от одной сети к другой так, чтобы потребители этого даже не заметили.

После полного подключения к европейской сети важнее всего будет охрана безопасности электроэнергетической сети, особо отметила эстонский министр.

"Это исторический момент, который откроет новую главу в сотрудничестве стран Балтии", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, отметив, что рассмотрены и проанализированы все возможные сценарии и общественность о подключении к европейской сети может не беспокоиться.

Все три министра подчеркнули, что мониторинг электросетей ведется постоянно и вовлеченные стороны готовы к возможным провокациям, но при этом литовский министр указал на вероятность развертывания дезинформационных кампаний.

На встрече также обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран с целью укрепления и поддержания безопасности электроэнергетической сети. Все три министра сошлись во мнении, что в будущем приоритетом станет укрепление ее безопасности. В этой же связи при проектировании новых электросетей надо думать не только о защите, но и о возможности как можно скорее восстановить работу инфраструктуры в случае возможных повреждений, добавили должностные лица.

Кроме того, министры отметили, что синхронизация с европейской электросетью не должна особо влиять на цены на электроэнергию.

По словам Алендер, цена электроэнергии, скорее всего, будет слегка колебаться в связи с отключением, но в целом это не должно повлиять на ситуацию на рынке электроэнергии. расходы домохозяйств в этой связи могут вырасти примерно на один евро в месяц, пояснила она.

Госсекретарь Министерства климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста заявил, что синхронизация электроэнергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии с синхронной зоной континентальной Европы повысит энергетическую безопасность нашей части Европы. Он подчеркнул, что бесперебойная подача электроэнергии очень важна для безопасности общества и функционирования экономики. "Устойчивость и защита инфраструктуры никогда не были столь важны. Сознательное уничтожение Россией электросети на Украине и ее гибридные действия в регионе Балтийского моря показывают, насколько важна для обороны надлежащим образом обеспеченная электроэнергетическая система", - отметил Болеста.

Представители Министерства климата и энергетики (МКЭ) сообщили, что в ходе встречи министры стран Балтии подтвердили свое намерение продолжать реализацию мер по укреплению инфраструктуры и устойчивости, подписав совместное письмо в Еврокомиссию, согласованное с ответственным министерством Польши.

Как отметили в МКЭ, проведенный анализ показал, что страны Балтии обладают достаточной мощностью и внешними соединениями, такими как "Estlink-1", "NordBalt", "LitPolink", чтобы синхронизироваться с Европой, не полагаясь на промежуточное соединение "Estlink-2". В последние годы к системе Балтии в основном подключались солнечные и ветряные электростанции с целью увеличения объемов производства энергии.

В министерстве пояснили, что в сложных геополитических условиях уязвимость общества повышается. По мере приближения дня синхронизации присутствие недостоверной информации становится более ощутимым. МКЭ особо призывает общественность критически оценивать информацию и не вестись на эмоционально заряженные заявления, а также не распространять непроверенные новости.

В ходе дискуссии руководители энергетической отрасли Балтии подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества в регионе, а также укрепления устойчивости и защиты критической инфраструктуры на уровне ЕС. Министры стран Балтии отметили срочность вопроса и пообещали, что призовут Еврокомиссию изыскать дополнительное финансирование ЕС, чтобы обеспечить своевременное и достаточное повышение устойчивости и защиты критической энергетической инфраструктуры.

Когда электроэнергетическая система стран Балтии будет синхронизирована с Европой, Балтии придется быть готовой защищать свою критическую инфраструктуру в любое время, отметили в МКЭ. Операторы системы передачи электроэнергии Балтии и Польши разработали комплексный пакет, включающий в себя немедленные меры безопасности для повышения устойчивости и защиты критической энергетической инфраструктуры, а также необходимые для внедрения инвестиции.

Как сообщалось, с 7 по 9 февраля этого года запланировано отключение энергосистемы Балтии от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской электросети.