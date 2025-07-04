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А по своей воле? Воспитательница Соколова после скандала вокруг её высказываний о госязыке — уволилась

Редакция PRESS 4 июля, 2025 08:01

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LETA

Воспитательница одного из рижских детских садов, публично иронизирующая над латышским языком в соцсетях, написала заявление об увольнении и покинула систему образования столицы. Об этом сообщил заместитель председателя Рижской думы по вопросам образования, культуры, спорта и семьи Вилнис Кирсис.

Поводом для скандала стало видео в TikTok, где педагог из 252-го рижского детского сада возмущалась тем, что в Италии её не понимали, когда она говорила по-латышски, но понимали, когда переходила на русский. При этом она саркастически прокомментировала: «Ужас! Как это? Латышский язык ведь великий и могучий». В другом ролике она выражала недовольство тем, что детям якобы запрещают общаться между собой не на государственном языке во время перемен в школе.

Рижская дума резко осудила высказывания, подчеркнув, что негативное отношение к государственному языку несовместимо с профессией педагога. От работников образования ожидается не только профессионализм, но и лояльность к государству. Ситуация была обсуждена с Департаментом образования, культуры и спорта, а также с руководством детского сада.

По данным учреждения, до этого случая к работе педагога претензий не было: она добросовестно выполняла свои обязанности, свободно владела латышским языком и готовила детей к школьному обучению на нём.

С критикой выступило и Министерство образования и науки, напомнив, что педагог обязан соблюдать профессиональную этику не только в рабочее время, но и за его пределами. Министерство призвало руководство детсада дать оценку действиям сотрудницы.

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