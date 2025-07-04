#policijameklē attēlā redzamo vīrieti, kurš, iespējams, saistīts ar laupīšanu, kas izdarīta no viesnīcas Rīgā, Marijas ielā. Likumsargi ir noskaidrojuši viņa identitāti. Ja zini viņa iespējamo atrašanās vietu, zvani 67086825 vai 112! pic.twitter.com/OjITcF7ayM— Valsts policija (@Valsts_policija) July 3, 2025
1 июля было возбуждено уголовное дело по факту ограбления гостиницы на улице Марияс. Мужчина угрожал сотруднику отеля и похитил из кассы 780 евро.
Полиция получила фотографию предполагаемого преступника и установила его личность. Правоохранительные органы просят всех, кто знает о его местонахождении, связаться с ними по телефонам 67086825 или 112.