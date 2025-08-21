Государственная полиция установила, что насилие над детьми в семье продолжалось в течение нескольких лет. Были случаи, когда ребенок был избит отуовским ремнем и получил удар кулаком в солнечное сплетение, после чего ребенок в течение недели испытывал затруднения с дыханием.

Это лишь некоторые из эпизодов, которые дети пережили на протяжении нескольких лет со стороны обоих родителей, а также эмоциональное насилие – крики, ссоры в присутствии детей, громкое прослушивание музыки, в результате чего дети не могли спать по ночам и не могли заснуть.

В настоящее время родителям запрещено приближаться к своим шестерым детям. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.