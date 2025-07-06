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«Пора перестать молчать и разводить руками»: в соцсетях снова жалуются на стоимость лекарств в Латвии (3)

Редакция PRESS 6 июля, 2025 08:28

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Не первый раз жителей Латвии удивляет, возмущает и заставляет недоумевать разница цен на одинаковые медикаменты у нас и в соседних странах. На сей раз сравнивается их стоимость в Латвии и Литве, где одно и то же средство против аллергии практически вдвое дешевле, чем в латвийских аптеках. 

Автор твита, помощник депутата Сейма Марис Межалс, приложил к своему посту фото чека из литовской аптеки и скрин ценника с сайта одной из латвийских аптек. А пишет он следующее:

"Неужели правда надо ехать в Биржай за таблетками от аллергии?

В последнее время у меня часто случается аллергия, особенно летом. Те, у кого такие проблемы есть, поймут, насколько может быть мучительно, если нечем помочь. Так что вчера попросил друга зайти в аптеку в Биржае и посмотреть, сколько стоят таблетки зиртек, 10 мг, те же самые, что часто покупаю и у нас. Если будет дешевле, пусть возьмет мне две упаковки.

В Литве (в Биржае, Gintarinė vaistinė) – 2,99 € за упаковку

В Латвии  – 5,80 € за тот же самый товар. 

Вдвое дешевле. За идентичный продукт. 

По ощущениям - мы тут не живем, а нас попросту морочат. Цены на медикаменты, продукты, бытовые товары в Латвии уже давно перестали быть дружественными. Как выживать человеку, которому в самом деле каждый месяц надо принимать рецептурные или безрецептурные лекарства? Что ему делать - ехать в Биржай? (От которого до Риги - каких-то 80 километров, сущий пустяк.)

И тогда с утра читаешь интервью Элиты Вейдемане с президентом Ринкевичем, который, как всегда: "всё в порядке, национальный юмор, позитивный тон". У кого? У кого в порядке?

У нас не ВСЁ в порядке, и речь идет не только о таблетках зиртека, ибуметина или угля - речь о системе, которая нас морочит, в то время как наши братишки-балты на расстоянии 80 км живут с гораздо лучшими ценами. 

Пора перестать нам всем молчать и разводить ручонками. Не только насчет лекарств. Насчет молока, электричества, налогов, банков. Мы не должны платить больше только потому, что МЫ живем в Латвии".

В комментариях пишут:

- Абу Мери должен уйти в отставку!

- Коррупция.

- У меня тоже аллергия. Нужно лекарство намного сильнее этого. 11 таблеток мне - на 5 дней. Стоит 10,80 евро. Поэтому экономлю, терплю и пью, когда уже в самом деле трудно дышать и опухаю.

 

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Комментарии (3) 128 реакций
Комментарии (3) 128 реакций
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