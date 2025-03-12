Помощь в оплате коммунальных услуг: кому и сколько положено?

Отопление, вода, обслуживание...

Какие услуги оплачивает пособие

В перечне видов социальной помощи, которую предоставляют местные самоуправления жителям с небольшими доходами, значится и жилищное пособие.

Жилищное пособие предоставляется для покрытия расходов на аренду и/или содержание жилого помещения и/или расходов на услуги, связанные с использованием жилого помещения.

Формула расчета жилищного пособия такова:

P = GMI x коэфф. + K – I, где:

P – размер жилищной помощи;

GMI – гарантированный минимальный размер дохода жителя;

К – сумма расходов, указанных в платежных квитанциях, связанных с использованием жилого помещения;

I – доход клиента (включая пособие, полученное в соответствующем месяце для обеспечения гарантированного минимального уровня дохода);

коэфф. – коэффициент, предусмотренный нормативными актами о социальной помощи и социальных услугах.

Запрашивающий жилищное пособие должен каждые 3 месяца предоставлять в Рижскую социальную службу квитанции об оплате аренды и коммунальных услуг, связанных с использованием жилого помещения.

Куда обращаться

Перед предоставлением пособия социальные работники должны оценить финансовое положение домохозяйства.

Заявление надо подавать в социальную службу местного самоуправления по месту декларирования проживания, а также представить все необходимые документы, удостоверяющие расходы, связанные с использованием жилья, и подтверждение реальных доходов...

Коэффициент снизился

Квартирное пособие уменьшается?

В нынешнем отопительном сезоне заметно сократился объем помощи жителям в оплате коммунальных услуг. В частности, в декабре 2024 года Сейм принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи об изменении порядка расчета жилищных пособий.

Согласно законодательству, жилищные пособия в Латвии получают все жители (домохозяйства), у которых в кошельке после оплаты коммунальных услуг и аренды квартиры остается сумма меньше размера установленного в стране гарантированного минимального дохода, умноженного на специальный коэффициент.

Рассмотрим, как изменится и изменится ли ситуация с помощью для семей (домохозяйств) в разном составе.

1 Например, в 2024 году, согласно нормативу, если у одинокого пенсионера после оплаты всех коммунальных услуг и расходов на обслуживание (аренду) жилья оставалось менее 342,5 евро (GMI - 137 евро умножить на коэффициент 2,5), самоуправление компенсировало разницу – в виде жилищного пособия.

С 1 января 2025 года коэффициенты расчета жилищного пособия для одиноких пенсионеров и инвалидов снижены с 2,5 до 2,1. Но гарантированный минимум дохода повысился со 137 евро для первого или единственного члена семьи до 166 евро, а для каждого следующего человека в семье - с 97 евро до 116.

При новом расчете одинокий пенсионер или инвалид может получить жилищное пособие в случае, если после оплаты установленных нормативами коммунальных услуг у него от ежемесячных доходов остается менее 348,6 евро. То есть в подобных случаях в расчете пособия ничего не изменится.

2 Для расчета жилищного пособия семьям (домохозяйствам), которые состоят только из пенсионеров, инвалидов и детей, в прошлом году применялся коэффициент 2, а в 2025 году коэффициент снизился до 1,7.

Считаем. Раньше семья из двух пенсионеров или инвалидов могла получить пособие в случае, если в домохозяйстве после оплаты коммунальных услуг оставалось меньше 468 евро в месяц. В этом году жилищное пособие такой семье дадут, если у нее остается меньше 479,4 евро. Здесь тоже семья не теряет, так как повысился гарантированный минимум доходов.

3 Для всех остальных категорий домохозяйств коэффициент поддержки в этом году снижен с 1,5 до 1,3. Например, семья – двое взрослых и двое детей – в прошлом году получала жилищное пособие, когда после всех коммунальных расходов у нее оставалось меньше 642 евро.

В этом году семья сможет рассчитывать на пособие при условии, что после оплаты квартирных счетов от ее совместного дохода остается менее 668,2 евро в месяц. В этом году показатель даже выше.

Но любой житель, имеющий ограниченные доходы, скажет, что формальные суммы на бумаге и те, которые мы платим в магазине за продукты, одежду, бытовые товары, бензин и прочее, имеют разные вес. На бумаге все сходится, а в кошельке зияют дыры.

Например, каково одинокому пенсионеру или инвалиду, которому нужна куча лекарств, выжить на сумму меньше 348,6 евро в месяц (а если дома еще котик или собачка)? Или семье с двумя детьми на 668,2 евро?

Оплата жилья

Что именно оплачивается

Позиции, которые учитываются при оказании социальной помощи для оплаты коммунальных услуг домохозяйствам с небольшими доходами, указаны в правилах Кабинета министров № 809 и в соответствующих правилах местных самоуправлений:

* арендная плата и расходы на обслуживание и управление домом;

* отопление;

* холодная и горячая вода;

* природный газ;

* канализация и сточные воды;

* вывоз бытовых отходов;

* услуги телекоммуникации и Интернет – 20 евро на первого члена семьи и по 10 евро на остальных членов семьи;

* расходы на установку счетчиков воды.

ВАЖНО! Проситель жилищного пособия должен каждые три месяца предоставлять в социальную службу квитанции об оплате аренды, коммунальных услугах, связанных с использованием жилой площади...

Без накоплений

Условия назначения пособия

Какие другие критерии учитываются при назначении социальной помощи, кроме общего ежемесячного дохода членов семьи? Бывает, что пенсионер с небольшой пенсией обращается за помощью, а ему отказывают – дескать, большая сумма «гробовых» отложена.

Каким нормам надо соответствовать просителям социальной помощи?

1. Задекларированное и фактическое место жительства членов домохозяйства находится на административной территории местного городского самоуправления.

2. Сбережения домохозяйства не превышают 313 евро на основное лицо и 219 евро на каждого последующего члена домохозяйства.

3. Домохозяйство владеет не более чем одним автомобилем (если в семье есть дети, то не более чем двумя транспортными средствами с двигателем) и т. д.

4. У просителя в собственности может быть только квартира, в которой он проживает.

(Подробнее о материальном положении домохозяйства, которому положено пособие – по ссылке:

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

(статья 36, пункты 1 и 2)...

Бедные и малоимущие

Поднялась планка доходов

Установлен более высокий минимальный порог дохода для бедных и малообеспеченных жителей для получения социальной помощи от самоуправлений.

В связи с изменением медианного дохода с 1 января гарантированный минимальный порог дохода:

* для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 166 евро (ранее – 137);

* для остальных лиц в домохозяйстве – 116 евро (ранее - 96).

Порог дохода для нуждающегося (бедного) домохозяйства:

* для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 377 евро (ранее – 343);

* для остальных людей в домохозяйстве – 264 евро (ранее - 240).

Максимальная сумма порога дохода для малоимущего (малообеспеченного) домохозяйства:

* для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 604 евро (ранее – 549);

* для остальных лиц в домохозяйстве – 423 евро (ранее - 384).

(!) Минимальный порог дохода для домохозяйства с низким доходом определяется местными органами власти в их обязательных нормативных актах...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА