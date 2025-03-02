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Помогли ли терминалы в туалетах сделать их чище? Рижане в этом сомневаются

© Lsm.lv 2 марта, 2025 10:16

Латышские СМИ 0 комментариев

Осенью прошлого года в столице был введен порядок расчетов за посещение общественного туалета банковской картой. Многие рижане жаловались в редакцию программы Латвийского телевидения 4. studija на грязные туалеты, однако в Рижской думе заявили, что новая система улучшила ситуацию.

В парке Кобе в Пардаугаве съемочная группа 4. studija, открыв дверь туалета, увидела жуткое зрелище. О подобных картинах сообщали и зрители, побывавшие в туалетах парка "Зиедоньдарзс".

Однако, когда съемочная группа поехала в "Зиедоньдарзс" проверять туалеты, оказалось, что там чисто, так как редакция в связи с этим вопросом предварительно связалась с Рижской думой.

Представитель столичного самоуправления Мартиньш Вилемсонс рассказал, что туалеты чистят трижды в день.

"По сравнению с тем временем, когда не было терминалов, стало намного меньше случаев вандализма, и туалеты сейчас гораздо чище, чем раньше", - заявил он.

Впрочем, местные жители в этом не уверены. Туалеты, по их словам, регулярно бывают в кошмарном состоянии. Анна, дети которой играют на детской площадке в парке "Зиедоньдарзс", рассказала, что специально заходит что-нибудь купить в кафе поблизости, так как общественные туалеты очень грязные.

"Когда откроешь дверь или даже стоишь поблизости, ужасно воняет, туда просто невозможно зайти, потому что все болезни от бомжиков можно подцепить", - жалуется Анна.

Посетители парка заметили также, что туалет иногда бывает открыт, а внутри все загажено.

Вилемсонс прокомментировал это так: "К сожалению, случается так, что бездомные забредают туда в промежутках между чистками. Да и временно поселяются. И это, увы, происходит по вине наших же сограждан, которые любезно пропускают, выйдя из туалета, или еще любезнее - подпирают чем-нибудь дверь. Так что туда может пробраться любой, кто захочет".

К сожалению, общественные туалеты в Риге стали временным пристанищем для тех, у кого нет постоянного места жительства.

Зрительница Кристина недоумевает: "За что ты деньги платишь? Там все время бутылки стоят, все сломано. Нет ни мыла, ни бумаги. Вода всегда холодная".

Но если человек платит за услугу банковской картой и около туалетов ведется видеонаблюдение, значит, личность вандалов можно установить? В Рижской думе поясняют: не все так просто.

"Видеонаблюдение ведется попеременно то у одного, то у другого туалета. Камеры пока не установлены около всех. Их перемещают то к одному, то к другому", - поясняет Вилемсонс.

Пока ни одного туалетного вандала не застукали с поличным. Журналисты 4. studija также не уверены, что будет проводиться тщательное расследование, отслеживаться видеозаписи и платежи по банковским картам. Однако есть надежда, что туалеты и в самом деле станут чище, если там будут убирать трижды в день и туда не будут пускать неплательщиков.

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