Полиция бьет тревогу: в TikTok распространяется опасный для жизни подростков тренд

Первый случай отравления был зарегистрирован 12 марта, а в полицию сообщили только 14 марта, когда было начато расследование. «14 марта сотрудники полиции получили сообщение о том, что несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения могла отравиться этим химическим веществом», - сообщила пресс-секретарь полиции Алитусского района.

В полицейском рапорте говорится, что 15 марта жизнь девочки оборвалась, о чем было сообщено двумя днями позже. Уголовное расследование было начато после того, как в больницу Каунаса поступило сообщение о причине смерти.

Всего через несколько дней был зарегистрирован еще один случай отравления. По данным полиции Алитусского района, 20 марта во второй половине дня поступило сообщение о мальчике 2010 года рождения из Приенского района, который предположительно также отравился антифризом. «Его состояние улучшилось, но это вопрос к медикам», - прокомментировал представитель полиции.

Полиция утверждает, что эти два случая не связаны между собой. «Оба несовершеннолетних учились в разных учебных заведениях и проживали в разных районах — один из города Приена, другой из Приенского района», — сообщила пресс-секретарь полиции Алитуса.

Предположительно, молодые люди могли попасть под влияние «тренда», распространяющегося в социальной сети «TikTok». Полиция Алитуса получила эту информацию, однако у них нет конкретных данных на этот счет.