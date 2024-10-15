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Похудел на 50 кг: в Охотском море через 2 месяца нашли лодку с человеком (ВИДЕО)

© BBC 15 октября, 2024 15:24

Мир 0 комментариев

Около села Усть-Хайрюзово в Охотском море обнаружили живым одного мужчин, пропавших два месяца назад при попытке добраться с побережья Хабаровского края до Сахалина.

Всего в лодке катамаранного типа, которая вышла в море 9 августа, было три человека — двое братьев и 15-летний сын одного из них.

Они следовали в сторону Охинского района Сахалинской области от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края через Сахалинский залив, когда связь с ними была утеряна, говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Накануне, 14 октября, лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. «Два человека погибли, один-остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, сейчас выживший мужчина находится в шоковом состоянии. С его слов, у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляемым.

Точные обстоятельства и время гибели двух других человек пока неизвестны. По информации телеграм-канала Baza, выживший — 46-летний Михаил Пичугин. Таким образом, погибли его брат и племянник.

По информации источника канала Kamchatka_life.ru, лодку случайно обнаружил экипаж одного из траулеров. «Увидели их на радаре, но подумали, что это буй или мелкий мусор», — пишет издание.

Выживший мужчина похудел на 50 килограммов, пишут Kamchatka_life.ru и Amur Mash. По их данным, ему удалось сохранить тела погибших родственников. Издания также обращают внимание на такую деталь: спасший человека после 66 дней дрейфа трейлер называется «Ангел».

18 августа управление МЧС по Хабаровскому краю сообщало, что на поиски пропавших в Охотском море людей спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74. К тому времени, как утверждалось в сообщении, было обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и около 2 тысяч километров береговой линии.

Иркутская «Комсомольская правда» пишет, что туристы, пытавшиеся перебраться через залив в город Оха на Сахалине, приехали из Бурятии. До этого они совершили путешествие на лодке на Шантарские острова (архипелаг в Охотском море, который входит в состав Хабаровского края).

По данным издания, выживший работает на Сахалине вахтами и «в свободное время выходит в море ради рыбалки». «Не исключено, что прежний опыт отчасти помог ему в выживании», — предполагает автор «КП».

Транспортная прокуратура расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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