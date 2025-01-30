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Похороны вместо концерта: эксперт — о причинах тяжелейшей аварии

© LETA 30 января, 2025 13:03

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Вскоре после трагической аварии, в результате которой погибли девочка и дирижер из Вентспилса, пострадали также пассажиры школьного автобуса в Олайне, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как отмечает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, который выезжает на серьезные аварии для оценки их причин в рамках пилотного проекта Дирекции безопасности дорожного движения, в аварии на Вентспилсском шоссе не было признаков превышения скорости, а ее причиной стал опасный обгон.

Водитель автобуса совершил его перед самым поворотом, поэтому не заметил встречного грузовика. Кроме того, дорога была покрыта снежной кашей толщиной около 10 сантиметров.

Опасный обгон - одна из самых распространенных причин серьезных аварий. Этот маневр был констатирован в 11 из 68 серьезных аварий, изученных в ходе пилотного проекта.

Профессор Латвийского университета Иварс Аустерс, исследующий проблему эгоцентризма в дорожном движении, пришел к выводу, что в основе такого поведения лежат три основных фактора: люди слишком оптимистично оценивают свои способность повлиять на то, на что повлиять невозможно, считают себя хорошими водителями, потому что совершают безрассудные маневры, но избегают наказания, а также полагают, что другие ведут себя так же, поэтому такое поведение кажется нормальным.

Кроме того, по словам профессора, люди склонны "разменивать долгосрочные ценности на мелочи", например, отправляя ребенка на соревнования, на которых можно завоевать трофей, даже если погода плохая и безопаснее было бы не ехать.

Медики из Детской больницы после аварии заявили, что травмы не были бы такими серьезными, если бы пассажиры микроавтобуса были пристегнуты ремнями безопасности. Непристегнутый человек в момент аварии летит через весь салон, через окно, получая тяжелые сам травмы и травмируя других. В результате люди получают повреждения внутренних органов, травмы головы, говорит хирург Детской больницы Янис Упениекс.

(Ir)

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