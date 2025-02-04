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Подарок стоимостью 600 евро просто растворился: женщина озадачена таинственным исчезновением посылки

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 17:36

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Жительница Видземе отправила подарок в Германию перед Рождеством, но посылка до сих пор не достигла своего адресата, сообщает Bez Tabu. 

Заботливая Ингуна – семейный человек, она всегда старается порадовать своих близких. Поэтому ещё в декабре прошлого года заранее подготовила рождественский подарок для дочери, проживающей в Германии.

«Я решила отправить дочери в Германию посылку, чтобы она получила её до Рождества. Отправила 12 декабря. Размер – L. У нас в волости есть пакомат "DPD", туда и поместили коробку. Внутри были подарки детям и внукам, имеющие для нас важное значение. Примерная стоимость – около 600 евро», – рассказала Ингуна.

Обычно женщина отправляла посылки в Германию через другую курьерскую службу, но на этот раз решила воспользоваться услугами «DPD». Несмотря на смутное предчувствие, она не стала долго раздумывать и оставила коробку в пакомате.

«Она была обмотана скотчем, на ней наклеен ярлык. Казалось, что пропасть она не могла», – отметила Ингуна.

Женщина внимательно следила за отправлением и видела в системе, что 16 декабря посылка благополучно прибыла в Германию. Дочь получила уведомление, но радость оказалась недолгой – посылка бесследно исчезла на складе.

Прошла неделя с момента получения уведомления. В Германии праздники длятся 7 дней. Ингуна начала звонить в латвийский филиал «DPD», а её дочь – в немецкий, чтобы выяснить, куда пропала отправленная посылка.

В ходе звонков женщины получили противоречивую информацию, что только добавило им путаницы. Однако удалось прояснить некоторые детали.

«Если прошло 7 дней, мне, как отправителю, нужно сообщить в латвийский "DPD", и только тогда Латвия передаст Германии распоряжение начать поиск посылки», – объяснила Ингуна.

Такой запрос на розыск посылки был отправлен немецким коллегам. Параллельно «DPD» проверяет базу данных неидентифицированных отправлений. Остается только надеяться, что Рождественский подарок, пусть и с опозданием в несколько месяцев, найдется.  

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