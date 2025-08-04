Под Смилтене опрокинулся перевозивший детей автобус (ДОПОЛНЕНО)

Как сообщила Государственная полиция, 4 августа в 9:41 в Лаункалнской волости Смилтенского края на 122-м километре автодороги A2 по не установленным пока причинам автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

В

Согласно предварительной информации, автобус следовал из Риги в Смилтене и вез детей в лагерь. В транспортном средстве находились водитель и 45 пассажиров - 43 ребенка и двое взрослых.

В аварии пострадали трое детей, которые доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия начат административный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства аварии.

В соцсети threads одна мама рассказала, что те дети, кто был пристегнут - не пострадали. Но пристегнуты были не все.