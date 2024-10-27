Почтовые тарифы значительно вырастут; может быть, дешевле раздать каждому по планшету? — «Неаткарига»

"Мы еще оцениваем. Окончательного решения нет. В ноябре мы должны к этому прийти. Повышение будет, но в Литве и Эстонии аналогичная ситуация. Падает объем отправленных писем и подписной прессы. Например, в Эстонии почтовых отделений осталось совсем немного", - рассказывает Озола.

Председатель правления КРОУ обратила внимание также на тарифы Latvijas pasts за доставку печатных изданий и считает, что по этому вопросу в следующем году тоже необходима обширная дискуссия с участием Минкульта, Минсообщения, правительства в целом и Сейма.

"Мои коллеги уже высказывались, что, может быть, дешевле раздать каждому жителю по дешевому планшету, чтобы людям была доступна информация хотя бы в цифровом формате. Например, в Скандинавии отказались от универсальной почтовой услуги. У них в данный момент очень эффективно работают э-подпись и э-адрес, которые есть и у нас. В Швеции и Дании в перспективе принимается такое решение: дешевле и удобнее государству не обеспечивать и субсидировать услуги универсальной почты, а раздать каждому жителю по планшету - пусть читают. Все равно вся информация доступна в цифровом формате", - предлагает Озола.

В то же время Озола не забывает и о пожилых людях, в частности, своей матери, которой 84 года: "У нее кнопочный телефон. Она отказалась от сенсорного, и если она что-то покупает или абонирует, это происходит в аналоговом, бумажном формате либо при моем участии. Компьютер она никогда в руках не держала. Поколения меняются. Это хорошая дискуссия о том, как дотянуться до этих жителей. На государственном уровне следовало бы определить, что важен контент, который получает население, и вопрос в том, как финансировать создание контента".

На вопрос, может ли стать альтернативой Latvijas pasts частный коммерсант, Озола отвечает, что именно поэтому и нужна дискуссия на эту тему уже в следующем году. Если мы ничего менять не будем, эта услуга будет только удорожаться. И тогда возникает вопрос о соразмерности цены.