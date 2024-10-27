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Почтовые тарифы значительно вырастут; может быть, дешевле раздать каждому по планшету? — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 октября, 2024 13:02

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LETA

С 1 января следующего года поднимутся тарифы Latvijas pasts, которые пока оценивает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ). Окончательное решение должно быть принято КРОУ в ноябре, как сообщила "Неаткариге" в интервью председатель правления этого учреждения Алда Озола. Отправить почтой обычное письмо станет ощутимо дороже. В Литве и Эстонии также ожидается повышение почтовых тарифов.

"Мы еще оцениваем. Окончательного решения нет. В ноябре мы должны к этому прийти. Повышение будет, но в Литве и Эстонии аналогичная ситуация. Падает объем отправленных писем и подписной прессы. Например, в Эстонии почтовых отделений осталось совсем немного", - рассказывает Озола.

Председатель правления КРОУ обратила внимание также на тарифы Latvijas pasts за доставку печатных изданий и считает, что по этому вопросу в следующем году тоже необходима обширная дискуссия с участием Минкульта, Минсообщения, правительства в целом и Сейма.

"Мои коллеги уже высказывались, что, может быть, дешевле раздать каждому жителю по дешевому планшету, чтобы людям была доступна информация хотя бы в цифровом формате. Например, в Скандинавии отказались от универсальной почтовой услуги. У них в данный момент очень эффективно работают э-подпись и э-адрес, которые есть и у нас. В Швеции и Дании в перспективе принимается такое решение: дешевле и удобнее государству не обеспечивать и субсидировать услуги универсальной почты, а раздать каждому жителю по планшету - пусть читают. Все равно вся информация доступна в цифровом формате", - предлагает Озола.

В то же время Озола не забывает и о пожилых людях, в частности, своей матери, которой 84 года: "У нее кнопочный телефон. Она отказалась от сенсорного, и если она что-то покупает или абонирует, это происходит в аналоговом, бумажном формате либо при моем участии. Компьютер она никогда в руках не держала. Поколения меняются. Это хорошая дискуссия о том, как дотянуться до этих жителей. На государственном уровне следовало бы определить, что важен контент, который получает население, и вопрос в том, как финансировать создание контента".

На вопрос, может ли стать альтернативой Latvijas pasts частный коммерсант, Озола отвечает, что именно поэтому и нужна дискуссия на эту тему уже в следующем году. Если мы ничего менять не будем, эта услуга будет только удорожаться. И тогда возникает вопрос о соразмерности цены.

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Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

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В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
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