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Почти 2000 старых лифтов в Латвии еще не прошли проверки на безопасность; срок — до 1 апреля

tv3.lv 9 февраля, 2025 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

К 1 апреля нынешнего года по всей Латвии должны быть обследованы несколько тысяч лифтов, установленных до 2000 года. В противном случае могут запретить ими пользоваться. Впрочем, по наблюдениям Центра защиты прав потребителей, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат - до сих пор проверено чуть больше половины старых лифтов, сообщает программа TV3 Ziņas.

Закон, согласно которому лифты, установленные до сентября 2000 года, должны пройти углубленную проверку на безопасность, вступил в силу три года назад.

"При проведении оценки инспектирующее учреждение определяет уровень риска - высокий, средний или низкий. В течение полугода после получения протокола управляющая компания должна составить план мер по устранению или снижению риска, актуализировать его в регистре опасного оборудования и устранить выявленный риск в срок, зависящий от степени риска - при высокой степени за 5 лет, при средней - за 10, при низкой - за 15 лет", поясняет руководитель отдела опасного оборудования и метрологического надзора Центра защиты прав потребителей Нил Спрогис.

Всего в Латвии имеется около 3800 старых лифтов, но проверку прошли чуть больше 2000.

Спрогис говорит, что протоколы проверок вносятся в регистр опасного оборудования: "Мы видим ситуацию, какова она на данный момент. Довольно много лифтов проверку не проходили. А это почти половина из лифтов, подлежащих такой проверке".

Инспектирующие компании, в свою очередь, сообщают, что обычно управляющие компании заказывают такие проверки одновременно с ежегодными проверками, но и они особой активности не наблюдают.

Некоторые из крупнейших управляющих компаний заявили TV3, что уже проверили свои лифты или успеют сделать это к 1 апреля. Представители управляющей компании Civinity, однако, отмечают, что процесс в этой области в целом затягивается. Изначально было много неясностей по поводу критериев оценки и факторов риска. Но важнее всего то, как будут осуществляться рекомендации по устранению риска, включенные в эту оценку. Абсолютное большинство лифтов, как утверждается, изношены, и собственники квартир должны принять решение об их замене, но это происходит исключительно редко.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инта Кабанова видит ситуацию так: "В тот момент, когда лифт ломается и уже не подлежит ремонту, надо это решать, а сейчас получается, что это все время откладывается, а старый лифт поддерживать в рабочем порядке стоит дорого".

На предприятиях возлагают надежды на новую программу реноваций Altum, в рамках которой ожидается получить поддержку и для замены лифтов: "Для стандартного 9-этажного дома этот лифт стоит примерно 60 тысяч евро, возможно, меньше. Если это раскидать по квартирам, причем это никогда не бывает один платеж, изготовители предлагают рассчитаться и в течение трех лет, то это вариант".

Если какой-то конкретный лифт к 1 апреля не проверят на предмет углубленной оценки риска, то инспектирующие компании во время регулярной проверки смогут закрыть лифт для использования до того момента, пока оценка риска не будет проведена.

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