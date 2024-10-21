Почему в сырую погоду болят суставы и что делать

Болят суставы? Для этого явно есть причина!

«Пациенты часто спрашивают, есть ли связь между болями в суставах и резким изменением температуры с наступлением осени. Холод и особенно мороз действительно могут влиять на суставы и провоцировать боль в нездоровых суставах», — говорит оперирующий травматолог, ортопед Veselības centru apvienība Александр Омельченко и объясняет это изменениями атмосферного давления и вызванными низкой температурой воздуха спазмами сосудов, которые могут влиять на нездоровые суставы. Если колени или другие суставы реагируют на холод, значит, есть какая-то проблема со здоровьем, которую нужно констатировать и постараться устранить.

«Эффект понижения температуры часто ощущают пациенты с артрозом, болезнью, развивающейся после травмы и повреждающей кости, хрящи, связки и другие структуры суставов. Холод может вызывать обострение и у тех, кто страдает деформирующим артрозом, полиартритом воспалительного происхождения, в том числе ревматическим и ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием с воспалением слизистой оболочки суставов. Боль также может указывать на износ суставных тканей, главным образом тканей хряща. В возрасте около 50 лет или даже раньше (при чрезмерной физической нагрузке) бывает развитие болезни с дегенеративным поражением суставов — остеоартрит», — поясняет врач и добавляет, что с годами изнашиваются как все суставы, так и позвоночник, хрящ становится рыхлым и уже не может быстро восстанавливаться.

«При болях в суставах не рекомендуется посещать баню, принимать горячую ванну или душ. При необходимости, если нет каких-либо особенностей организма или заболевания, из-за которых нельзя принимать эти медикаменты, можно принимать нестероидные противовоспалительные средства. Однако перед этим нужно проконсультироваться с семейным врачом и фармацевтом, чтобы найти наиболее подходящий препарат. Заболеванию суставов нужно уделять необходимое внимание, и точно не стоит начинать самолечение! Диагноз может поставить только врач, поэтому надо начинать с визита к семейному врачу, который, оценив состояние, направит к специалисту», — подчеркивает Александр Омельченко.

Одежда должна быть подходящей для сезона

Основным правилом профилактики, чтобы уменьшить или полностью устранить влияние погоды на суставы, является подходящая одежда. Врач рассказывает: «Приходится видеть пациентов, которые приходят на консультацию с травмой или сильной болью в суставах в неподходящей для климата одежде — с неприкрытыми лодыжками, в тонких брюках, легком пиджаке... При этом необходимость одеваться в соответствии с погодой игнорируют не только молодые люди, но и люди в возрасте. Это не значит, что не стоит закаляться, но точно не надо мерзнуть!»

Ортопед напоминает, что важна и обувь, — она должна защищать ноги от влаги и быть подходящей, если на тротуарах появляется лед: «Как только столбик термометра опускается ниже нуля, в учреждениях здравоохранения все больше людей с травмами, возникшими при поскальзывании, падении и получении серьезных ушибов, растяжений, вывихов или переломов запястий, предплечий, лодыжек. Нередко в таких случаях падению способствовала обувь с тонкой, гладкой подошвой, у женщин также на высоких каблуках. В холодный сезон рекомендуется выбирать обувь с рифленой подошвой и голенищем, фиксирующим ногу, — это частично может защитить и от вывиха».

Внимание к любой травме!

Александр Омельченко напоминает, что в результате падения нередко можно получить и травму головы. «Если мы успеваем среагировать, то при падении следует сгруппироваться и упасть на бок. Даже если после падения на теле лишь небольшие синяки, обязательно стоит обратить внимание на головокружение и, если оно есть, надо идти к неврологу или травматологу, чтобы оценить вероятность сотрясения мозга или другой серьезной проблемы. Нужно учитывать, что ушибы и большие гематомы, или ограниченное кровоизлияние на теле, также могут привести к проблемам со здоровьем, и поэтому их надо лечить».

После падения, возможно, если вы даже услышали треск, а также ощутили сильную боль, могут быть подозрения на растяжение или перелом. В этом случае не стоит шевелить травмированной конечностью, надо наложить что-то холодное и как можно скорее обратиться к травматологу.

«Лучшие средства, применяемые при растяжениях и ушибах, одновременно оказывают обезболивающее, расслабляющее и охлаждающее действие, в результате чего боль ослабевает или проходит. Препараты в виде геля могут предотвратить образование гематом и уменьшить отек. При травмах можно принимать безрецептурное обезболивающее, например ибупрофен, или использовать содержащую диклофенак мазь», — говорит фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре и добавляет, что при ушибе могут пригодиться различные спреи, которые охлаждают место травмы, снимая боль, в свою очередь, при вывихе или растяжении не повредит использовать эластичную повязку, которая должна быть в каждой домашней аптечке. Для ухода за ссадинами необходимы дезинфицирующее средство и пластыри или бинты.

«Для небольших травм можно нанести какой-нибудь натуральный гель — он может содержать различные эфирные масла в комбинации с ментолом. Такие средства также содержат, например, эвкалипт, арнику, гинкго двулопастный, календулу.

Удобны обезболивающие пластыри, содержащие нестероидное противовоспалительное средство и экстракты лекарственных растений — арники и белой ивы», — поясняет Елена Бебре, подчеркивая, что ни одно обезболивающее и противовоспалительное средство нельзя использовать длительное время, если только его для конкретной потребности не порекомендовал врач.

Что учитывать

«Чтобы суставы на переменчивую погоду не реагировали болью, если нет противопоказаний, желательно понемногу закаляться, например, принимая по утрам контрастный душ. О суставах также рекомендуется заботиться, обеспечивая их витамином D, особенно если анализы показывают недостаточный его уровень в организме. Особенно это касается людей в возрасте, у которых развивается остеопороз, — из-за хрупких костей у них выше риск при падении сломать что-то, в том числе тазобедренный сустав.

Поэтому всем сениорам советую вовремя провести диагностику остеопороза — денситометрию — и, конечно, проверить достаточное наличие витамина D, кальция и других минеральных веществ в организме, подумав обо всем, что считает нужным выяснить ваш семейный врач», — подчеркивает травматолог-ортопед, предлагая не забывать о регулярной физической активности — утренней гимнастике, прогулках, — которая может помочь сохранить силу и гибкость, здоровье суставов, существенно снизив риски травм, а также болевую реакцию на холод.

Фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре добавляет, что помочь расслабить напряженные мышцы и снять боль может магний. Здоровым суставам всегда нужен витамин С, а также содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты омега-3, которые важно получать с правильным питанием, а если не получается, в помощь можно взять пищевую добавку, которую посоветует врач, а выбрать наиболее подходящую поможет знающий фармацевт.