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Не только национальный вопрос: с чем Нацблок обещает пойти на Ригу

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

TV24

Национальное объединение на выборах в Риге будет строить свою кампанию на основе национальной и экономической политики, сообщил агентству ЛЕТА заместитель председателя Рижской думы, кандидат Нацобъединения в мэры Эдвард Ратниекс.

Предвыборная кампания Нацобъединения в Риге пройдет под лозунгом "Проверенные ценности. Новая энергия". Как отмечает партия, ее программа в Риге в равных пропорциях будет сконцентрирована на национальных вопросах и экономической повестке дня.

"В Риге мы в равной степени сосредоточим усилия на укреплении политики и ценностей, связанных с национальными интересами, и на экономическом развитии и решении хозяйственных вопросов", - сказал Ратниекс.

По его словам, Нацобъединение также будет противостоять "провокациям конкурентов и сторонников "мягкой силы"".

"Названия улиц и другие символы имперской догмы Москвы и России должны были немедленно исчезнуть из городской среды, уступив место носителям латышских ценностей и героям нашего народа", - заявил он.

Он отметил, что успешно продолжается процесс перехода школ на обучение на государственном языке. "Мы твердо придерживаемся и будем придерживаться национальных ценностей", - заявил вице-мэр.

Экономическая программа Нацобъединения будет основана на привлечении инвестиций и туристов, улучшении условий для бизнеса путем уменьшения бюрократии и административных барьеров.

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