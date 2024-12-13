Наблюдающих в советах портов станет ещё больше: «реформа по-латвийски»

Министр сообщения Каспарс Бришкенс в интервью программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" рассказал, что в советах портов впредь будет по два представителя самоуправления вместо одного, при этом представители государства и самоуправлений будут избираться в совет на конкурсной основе.

"Мы нашли хороший баланс - самоуправления должны присутствовать в управлении портами, потому что, если деятельность самоуправления неблагоприятна для порта, это ему вредит, и наоборот", - сказал Бришкенс.

Вначале планировалось создать орган управления портами, в который входили бы два представителя государства и один представитель самоуправления, но позже был достигнут компромисс: в советах будет по два представителя государства (один от Министерства экономики и один от Министерства сообщения) и по два представителя самоуправления.

Если представители государства и самоуправления в совете не смогут договориться по какому-то вопросу, последнее слово останется за Министерством сообщения.

По словам министра, принято решение больше не создавать портовые правления, чтобы избежать политизации, тогда как советы будут заниматься стратегическими вопросами, бюджетом, назначением управляющих, то есть будут профессиональным органом управления, который решает повседневные вопросы работы порта.

(Lsm.lv)