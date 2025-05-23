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Почему инициатива Вайдере не на шутку обеспокоила европейских фермеров?

Euronews 23 мая, 2025 15:06

Мир 0 комментариев

Европарламент одобрил предложение о повышении тарифов на российские и белорусские удобрения и сельскохозяйственную продукцию. Москва уже заявила, что найдет другие рынки сбыта.

Европарламент одобрил введение прогрессивных тарифов на азотные удобрения и агропродукцию из Беларуси и России начиная с 1 июля. Решение депутатов нацелено на снижение зависимости от российских и белорусских поставок. Наблюдатели говорят, что Москва и Минск не сразу ощутят последствия: текущий тариф в е 6,5% на импорт удобрений останется, но к середине 2026 к нему введут надбавки в 45 евро за тонну, а к 2028 году, как ожидается, тарифы превысят 400 евро за тонну.

Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере возглавила борьбу за повышение тарифов. Она пояснила, почему. "Когда наш агросектор платит за удобрения, деньги идут в российский бюджет. Вторая проблема - сформировавшаяся зависимость от поставок из России. Реши она завтра прервать их, что мы станем делать?"

Выстрел в ногу?

По данным за 2023 год, поставки удобрений из России в ЕС превысили миллиард евро, что составило четверть общего европейского импорта. Ожидается, что с введением новых пошлин эти закупки со временем сойдут на нет. Фермеры ЕС предвидят неприятности. Седрик Бенуа из одного из ведущих агропрофсоюзов Франции ждет скачка цен на удобрения на европейском рынке, поясняя, что это ударит по конкурентоспособности и доходом агропроизводителей.

Утвержденная Европарламентом инициатива предусматривает и увеличение на 50% тарифов на сельхозподукцию из России и Беларуси. В списке - сахар, уксус, муку, комбикорма и другие наименования.

Тем временем в Москве заявили, что решение депутатов вредит прежде всего самому ЕС, который будет вынужден покупать дороже. "Спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок, поэтому, я думаю, рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины. Ну а европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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