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По закону: можно ли ломать сирень и что за это будет?

© Lsm.lv 13 мая, 2025 10:38

Для настроения 0 комментариев

Начинает распускаться сирень. Парки и дворы еще не утопают в сиренево-белых облаках соцветий, но любители чарующего аромата так и норовят сорвать веточку, а то и несколько. Бытует мнение, что сирень будет лучше расти, если обламывать ее ветки. Сармите Страутиня знает о сирени всё. Она ведущий исследователь Добельского садоводческого института, и говорит, что нет ничего страшного в том, чтобы собрать цветущий букет сирени. Если действовать с умом - как именно, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

-В каком-то смысле правда, но вообще лучше взять секатор и отрезать ветку так, чтобы не испортить вид куста, иначе в следующем году он будет некрасивый, - рассказывает Сармите Страутиня.

В Добельском сиреневом саду, где она работает, цветут сейчас только самые ранние сорта. Пик цветения кустарников будет ближе к концу мая.

Еще один миф относительно сирени – это то, что ветки кустарника не стоят в воде. Специалист говорит, что сирень в вазе может долго радовать глаз, опять-таки если к делу подойти правильно. Если поставить в вазу сирень с листьями, она быстро увядает. Срезать ветку лучше секатором, ставить в воду без листьев и срезав кору.

Представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа рассказала, что ответственность за повреждение деревьев определяют правила Рижской думы о защите, содержании и вырубке деревьев, растущих вне леса. В этих правилах определено, какие действия считаются повреждением деревьев, и поломка веток является одним из них.

Иева Лукажа-Апалупа отметила, что эти правила также определяют порядок расчета и возмещения убытков лицам, причинившим ущерб деревьям. Однако следует отметить, что соблюдение этих обязательных правил не контролируется муниципальной полицией города Риги, и административная ответственность за такие действия в настоящее время не предусмотрена. Но в  общем, ломка сирени в городе не является желательным действием, так как такие действия могут не понравиться хозяину сирени, а также испортить внешний вид городской среды.

Вопрос «Кому принадлежит сирень?» обсуждают и в соцсетях. Доходит до абсурда. Одна рижанка рассказала, что пресекла попытку юноши обломать сирень под ее окном. Она пишет, что сама посадила куст, чтобы он всех радовал. На что молодой человек ответил «Где написано, что это ваша сирень? Покажите мне документ». Представитель муниципальной полиции рекомендует жителям прежде, чем осторожно срезать веточку, спросить все-таки разрешения у владельца, если он известен.

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