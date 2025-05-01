По Риге едет «Критическая масса» велосипедистов: стартовал ежегодный забег

В велопробеге участвуют люди на самых разных велосипедах, в том числе ретро. Среди них есть и так называемые грузовые велосипеды, и велосипеды со специальными прицепами для детей.

В этом году есть и люди на электрических велосипедах.

Некоторые участники нарядились в маскарадные костюмы.

За ходом мероприятия следит большое количество полицейских. Правоохранители на велосипедах также сопровождают велосипедистов. Есть также полицейские на мотоциклах и кортежи.

Как сообщается, цель акции - напомнить политикам, что Риге необходима безопасная велосипедная инфраструктура.

Прошлые мероприятия показали, что участники склонны нарушать правила дорожного движения, что часто приводило к конфликтным ситуациям с полицией.