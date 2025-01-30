Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

«Пилите, Шура, она золотая!» Во что обойдутся крепления для велосипедов в электричках (1)

Редакция PRESS 30 января, 2025 21:05

Важно 1 комментариев

LETA

Установка креплений для велосипедов во всех новых электропоездах обойдется в 948 592 евро, в том числе 806 303 евро составит софинансирование по программе политики сплочения Европейского союза (ЕС) на 2021-2027 годы, сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Pasažieru vilciens" (PV).

Председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс рассказал агентству ЛЕТА, что оснащение новых электропоездов креплениями для перевозки велосипедов планируется постепенно провести до конца мая.

Представители предприятия отмечают, что сейчас креплениями для велосипедов оснащены два электропоезда. Устройство креплений, предназначенных для размещения велосипедов, включает не только размещение штативов, но и демонтаж имеющихся сидений с заменой их откидным сиденьем, демонтаж разделительной перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажиру с велосипедом было удобно докатить его до штативов, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда.

Ранее сообщалось, что в каждом электропоезде будет в общей сложности 12 креплений для велосипедов.

Велосипеды также можно будет разместить в зоне, предназначенной для лиц в инвалидных колясках и родителей с детскими колясками, если зона не занята упомянутыми приоритетными группами пассажиров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не нужно драматизировать возможные трения с Америкой: глава Евросовета (1)

Важно 21:53

Важно 1 комментариев

Глава Евросовета Антониу Кошта - сторонник выжидательной линии поведения в отношении нового лидера США. Он призывает "не решать проблемы, которые пока не возникли", сообщает "Евроньюз".

Глава Евросовета Антониу Кошта - сторонник выжидательной линии поведения в отношении нового лидера США. Он призывает "не решать проблемы, которые пока не возникли", сообщает "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Обходили и продолжают: британские журналисты обнаружили латвийскую фирму, через которую гонят санкционную фанеру (1)

Важно 21:35

Важно 1 комментариев

Одна из латвийских фирм в обход санкций помогала импорту подпадающей под санкции березовой фанеры из России и Белоруссии, к такому выводу пришли журналисты британской платформы расследований Earthsight, пишет LSM. 

Одна из латвийских фирм в обход санкций помогала импорту подпадающей под санкции березовой фанеры из России и Белоруссии, к такому выводу пришли журналисты британской платформы расследований Earthsight, пишет LSM. 

Читать

«У вас так мало мозгов, чтобы выучить латышский?!» Вейдемане схватилась с Элксниньшем из-за проверки педагогов (1)

Важно 21:30

Важно 1 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Читать

«Ты идиот! Ты больной!» Педагог кричит на воспитанника школы для неслышащих дети (1)

Важно 21:28

Важно 1 комментариев

«Ты идиот! Я десять раз жду, когда ты посмотришь. Ты больной!». В распоряжение программы Латвийского телевидения 4. studija попало видео из Эбельмуйжской основной школы, где учатся неслышащие дети. На нем педагог кричит на воспитанника и обзывает его. Омбудсмен попросил Центр защиты детей (ЦЗД, BAC) провести проверку на предмет защиты прав детей в этом заведении. Трудовые же отношения с конкретным учителем прекращены, сообщила директор школы.

«Ты идиот! Я десять раз жду, когда ты посмотришь. Ты больной!». В распоряжение программы Латвийского телевидения 4. studija попало видео из Эбельмуйжской основной школы, где учатся неслышащие дети. На нем педагог кричит на воспитанника и обзывает его. Омбудсмен попросил Центр защиты детей (ЦЗД, BAC) провести проверку на предмет защиты прав детей в этом заведении. Трудовые же отношения с конкретным учителем прекращены, сообщила директор школы.

Читать

Найдите десять отличий: что говорят о сделке представители airBaltic и Lufthansa (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Издание "Неаткарига" предлагает сравнить публичные заявления и официальные пресс-релизы airBaltic и Lufthansa, посвященный покупке доли латвийского национального авиаперевозчика. Можете ли вы найти различия? Первое, что бросается в глаза — заголовок. И та часть сделки, которая касается так называемого wet lease, особенного типа операционного лизинга, когда воздушные суда сдаются в аренду вместе с экипажем.

Издание "Неаткарига" предлагает сравнить публичные заявления и официальные пресс-релизы airBaltic и Lufthansa, посвященный покупке доли латвийского национального авиаперевозчика. Можете ли вы найти различия? Первое, что бросается в глаза — заголовок. И та часть сделки, которая касается так называемого wet lease, особенного типа операционного лизинга, когда воздушные суда сдаются в аренду вместе с экипажем.

Читать

Группа российских фигуристов разбилась в авиакатастрофе в Вашингтоне: СМИ (1)

Важно 20:01

Важно 1 комментариев

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщает  meduza.

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщает  meduza.

Читать