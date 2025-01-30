Председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс рассказал агентству ЛЕТА, что оснащение новых электропоездов креплениями для перевозки велосипедов планируется постепенно провести до конца мая.

Представители предприятия отмечают, что сейчас креплениями для велосипедов оснащены два электропоезда. Устройство креплений, предназначенных для размещения велосипедов, включает не только размещение штативов, но и демонтаж имеющихся сидений с заменой их откидным сиденьем, демонтаж разделительной перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажиру с велосипедом было удобно докатить его до штативов, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда.

Ранее сообщалось, что в каждом электропоезде будет в общей сложности 12 креплений для велосипедов.

Велосипеды также можно будет разместить в зоне, предназначенной для лиц в инвалидных колясках и родителей с детскими колясками, если зона не занята упомянутыми приоритетными группами пассажиров.