«Пе**расты устроены так»: Лапса грубо обрушился на Ринкевича (ВИДЕО)

В своем обращении Лапса объяснил свое видение ситуации. Он уверен, что в общей массе 86 депутатов разных партий, единогласно поддержавших эти поправки, даже не вникали в суть, как и президент Эдгар Ринкевич.

«Это означает одну очень простую вещь, если бы мы жили в стране, у которой есть завтрашний день, которая не вошла в спираль смерти и несется в бездну с увеличивающейся скоростью, тогда сегодня мы бы увидели, как ответственный президент использует свои полномочия и распускает Сейм», - считает Лапса.

Он уверен, что «Эдгару Ринкевичу необходимо распустить Сейм, ведь его абсолютное большинство подтвердило, что на государство, народ и собственные обязанности им наплевать. Но он этого не сделает, потому что Эдгар Ринкевич - п...ст. А п...сты устроены так, что они не могут чувствовать ответственности за будущих детей, которых у них нет и не будет», - уверен Лапса. По этой причине он читает нашу страну «довольно обреченной».

...Соответственно новым поправкам, в частности, полис ОСТА теперь станет обязательным для всех зарегистрированных транспортных средств, если их регистрация не приостановлена. До сих пор владельцы транспортных средств могли не приобретать полис, если их автомобили не участвовали в движении, и регистрация при этом оставалась активной. А с 01.07.2025 его нужно будет приобретать и владельцам электросамокатов.

Большое возмущение эти поправки вызвали в соцсетях.