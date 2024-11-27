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«Пе**расты устроены так»: Лапса грубо обрушился на Ринкевича (ВИДЕО)

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 17:00

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Поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), принятые 14 ноября латвийским Сеймом и провозглашенные президентом ЛР, вызвали в обществе шквал негодования. Своим возмущением поделился так же известный публицист Лато Лапса, записав гневное видео...

В своем обращении Лапса объяснил свое видение ситуации. Он уверен, что в общей массе 86 депутатов разных партий, единогласно поддержавших эти поправки, даже не вникали в суть, как и президент Эдгар Ринкевич.

«Это означает одну очень простую вещь, если бы мы жили в стране, у которой есть завтрашний день, которая не вошла в спираль смерти и несется в бездну с увеличивающейся скоростью, тогда сегодня мы бы увидели, как ответственный президент использует свои полномочия и распускает Сейм», - считает  Лапса.

Он уверен, что «Эдгару Ринкевичу необходимо распустить Сейм, ведь его абсолютное большинство подтвердило, что на государство, народ и собственные обязанности им наплевать. Но он этого не сделает, потому что Эдгар Ринкевич - п...ст. А п...сты устроены так, что они не могут чувствовать ответственности за будущих детей, которых у них нет и не будет», - уверен Лапса. По этой причине он читает нашу страну «довольно обреченной».

...Соответственно новым поправкам, в частности, полис ОСТА теперь станет обязательным для всех зарегистрированных транспортных средств, если их регистрация не приостановлена. До сих пор владельцы транспортных средств могли не приобретать полис, если их автомобили не участвовали в движении, и регистрация при этом оставалась активной. А с 01.07.2025 его нужно будет приобретать и владельцам электросамокатов.

Большое возмущение эти поправки вызвали в соцсетях.

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Данусевич в шоке от airBaltic: его со скандалом сняли с рейса

Важно 20:20

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Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич был снят с рейса airBaltic в аэропорту Вильнюса перед самым вылетом в Ригу, об этом рассказало  ЛТВ.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич был снят с рейса airBaltic в аэропорту Вильнюса перед самым вылетом в Ригу, об этом рассказало  ЛТВ.

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Засунули зажженную петарду в карман ребенку: мама пострадавшего ищет хулиганов

Важно 19:42

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Латышские СМИ 19:25

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Как добропорядочный гражданин Латвии, я иногда смотрю программу LTV «Rīta panorāma», пишет Эдгарс Эглитис на портале Pietiek. В один из таких утренних эфиров у главы Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса брали интервью, и в ходе беседы было сообщено, что на питание просителей убежища тратится 44 евро в день. Эти 44 евро используются для трехразового питания. Это составляет 1 320 евро в месяц только на еду. Кроме того, существуют расходы на проживание, сумма которых не называется.

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Франция и Италия охраняют небо над Балтией

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

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Новости Латвии 18:40

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На минувшей неделе темпы распространение гриппа в Латвии по-прежнему наблюдались на низком уровне, а число инфицированных "Covid-19" даже сократилось, однако болезнь все же забирает жизни, свидетельствуют данные, обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На минувшей неделе темпы распространение гриппа в Латвии по-прежнему наблюдались на низком уровне, а число инфицированных "Covid-19" даже сократилось, однако болезнь все же забирает жизни, свидетельствуют данные, обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Сделка по постам в новом составе Еврокомиссии: правые рулят?

Мир 18:25

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Ведущие фракции Европарламента утвердили соглашение по распределению должностей в Еврокомиссии. По его итогам эксперты говорят, что на ведущих ролях среди евродепутатов правоцентристы из ЕНП.

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Парламентские фракции партии "Новое Единство", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" обещают поддержать кандидатуру выдвинутого на должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС) бригадного генерала, командира Земессардзе Каспарса Пуданса.

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