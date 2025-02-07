Пассажиры Рижского аэропорта обеспокоены: не вызовет ли отключение от БРЭЛЛ отмену полетов?

Такие сообщения настораживают: действительно ли все пройдет гладко? Заметное беспокойство наблюдается также среди тех, у кого запланированы рейсы на завтра и воскресенье. Люди спрашивают, обеспечит ли аэропорт «Рига» выполнение рейсов в соответствии с планом и не повлияет ли это на работу аэропорта.

Руководитель отдела коммуникаций Лаура Кулакова: «Хотя существенные перебои в электроснабжении в процессе переключения маловероятны, аэропорт «Рига», конечно, готов обеспечить работу аэропорта даже в случае их возникновения. Поэтому в настоящее время мы не ожидаем каких-либо перебоев в обслуживании пассажиров или изменений в расписании рейсов по этой причине».

Людям рекомендуется быть в курсе информации о рейсах, включая возможные изменения, связавшись напрямую с выбранной авиакомпанией, а актуальное расписание рейсов можно найти на веб-сайте аэропорта Риги.

Как сообщалось ранее, техническое переключение будет осуществляться операторами электросистемы Балтии – латвийским AS «Augstsprieguma tīkls», литовским «Litgrid» и эстонским «Elering».