Партия «Прогрессивных» выступила против официального визита президента Израиля

Редакция PRESS 5 августа, 2025 15:37

Scanpix (Photo by Petras Malukas / AFP)

Партия "Прогрессивные" выступает против официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, поскольку считает, что его встречи с высшими должностными лицами страны в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке неприемлемы, говорится в заявлении партии.

"Такой визит противоречит обязательствам Латвии соблюдать принципы международного права и права человека", - заявили "Прогрессивные", указав, что ограничение Израилем гуманитарной помощи гражданскому населению противоречит международному праву.

Партия призывает руководство Латвии пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру тех стран, которые выразили поддержку правам палестинского народа на самоопределение.

"Прогрессивные" убеждены, что Латвия как член Совета Безопасности ООН должна активно отстаивать соблюдение международного права и прав человека, в том числе по обеспечению гуманитарной помощи гражданскому населению.

В то же время партия осуждает террористические атаки группировки ХАМАС на мирных жителей и захват заложников. "Такое насилие недопустимо и абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении.

Как заявил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, вопрос о позиции Латвии в диалоге с официальными лицами Израиля был поднят в коалиции, подчеркивая необходимость отстаивать позицию Латвии, выраженную на Генеральной Ассамблее ООН прошлой осенью и в июне нынешнего года: немедленное прекращение незаконной оккупации палестинских территорий и безусловное прекращение огня в Газе. В то же время "Прогрессивные" не могут влиять на рабочий график президента страны и лишь выражают свою оценку. Шуваев подчеркнул, что "Прогрессивные" пока не видят причин покидать коалицию и намерены продолжать работу с партнерами, надеясь убедить их в своей позиции.

Как сообщалось, президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль Герцог прибыли в Латвию с двухдневным официальным визитом.

Сегодня в 14:00 на площади у Рижского замка, где состоится церемония торжественной встречи президента Израиля, пройдет акция протеста против его визита.

"Этим пикетом мы хотим дать сигнал, что латвийское общество не согласно с молчанием и соучастием", - заявили организаторы акции, требуя прекратить политическое сотрудничество с Израилем, пока он продолжает нарушать международное право.

Обновлено: 15:30 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

