Партия «Прогрессивных» выступила против официального визита президента Израиля

"Такой визит противоречит обязательствам Латвии соблюдать принципы международного права и права человека", - заявили "Прогрессивные", указав, что ограничение Израилем гуманитарной помощи гражданскому населению противоречит международному праву.

Партия призывает руководство Латвии пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру тех стран, которые выразили поддержку правам палестинского народа на самоопределение.

"Прогрессивные" убеждены, что Латвия как член Совета Безопасности ООН должна активно отстаивать соблюдение международного права и прав человека, в том числе по обеспечению гуманитарной помощи гражданскому населению.

В то же время партия осуждает террористические атаки группировки ХАМАС на мирных жителей и захват заложников. "Такое насилие недопустимо и абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении.

Как заявил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, вопрос о позиции Латвии в диалоге с официальными лицами Израиля был поднят в коалиции, подчеркивая необходимость отстаивать позицию Латвии, выраженную на Генеральной Ассамблее ООН прошлой осенью и в июне нынешнего года: немедленное прекращение незаконной оккупации палестинских территорий и безусловное прекращение огня в Газе. В то же время "Прогрессивные" не могут влиять на рабочий график президента страны и лишь выражают свою оценку. Шуваев подчеркнул, что "Прогрессивные" пока не видят причин покидать коалицию и намерены продолжать работу с партнерами, надеясь убедить их в своей позиции.

Как сообщалось, президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль Герцог прибыли в Латвию с двухдневным официальным визитом.

Сегодня в 14:00 на площади у Рижского замка, где состоится церемония торжественной встречи президента Израиля, пройдет акция протеста против его визита.

"Этим пикетом мы хотим дать сигнал, что латвийское общество не согласно с молчанием и соучастием", - заявили организаторы акции, требуя прекратить политическое сотрудничество с Израилем, пока он продолжает нарушать международное право.