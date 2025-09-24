Парацетамол можно пить и даже беременным — Госагентство лекарств дало отмашку

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что приём парацетамола во время беременности связан с повышенным риском развития аутизма у ребёнка.

В ZVA напомнили, что в Европейском союзе парацетамол (также известный как ацетаминофен) разрешено использовать при беременности для снижения температуры или облегчения боли.

Главный медицинский специалист Европейского агентства по лекарствам (EMA) Стеффен Тирструп отметил, что парацетамол остаётся важным выбором при лечении боли и лихорадки у беременных.

«Наши рекомендации основаны на тщательной оценке научных данных, и мы не нашли доказательств того, что приём парацетамола при беременности может вызвать аутизм у детей», — пояснил он.

По словам специалистов, большой объём доступных данных не указывает на риск для развития плода или здоровья новорождённых. EMA ещё в 2019 году пересмотрело исследования о влиянии парацетамола на неврологическое развитие детей и пришло к выводу, что результаты неубедительны и не подтверждают связи с нарушениями нервной системы.

Врачи подчёркивают: при необходимости приёма парацетамола во время беременности следует использовать минимально эффективную дозу в течение как можно более короткого времени и как можно реже. Кроме того, важно, чтобы каждая беременная женщина консультировалась с врачом или фармацевтом перед приёмом любых лекарств.

EMA и ZVA продолжают постоянный мониторинг препаратов, содержащих парацетамол. Если появятся новые данные о рисках, они будут тщательно оценены, и при необходимости будут предприняты соответствующие меры для защиты здоровья населения. Но пока таких данных - нет.