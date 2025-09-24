Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

Парацетамол можно пить и даже беременным — Госагентство лекарств дало отмашку

© LETA 24 сентября, 2025 09:04

Азбука здоровья 0 комментариев

В настоящее время нет новых доказательств, которые потребовали бы пересмотра существующих рекомендаций по применению парацетамола у беременных женщин, подчеркнули в Государственном агентстве по лекарствам (ZVA).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что приём парацетамола во время беременности связан с повышенным риском развития аутизма у ребёнка.

В ZVA напомнили, что в Европейском союзе парацетамол (также известный как ацетаминофен) разрешено использовать при беременности для снижения температуры или облегчения боли.

Главный медицинский специалист Европейского агентства по лекарствам (EMA) Стеффен Тирструп отметил, что парацетамол остаётся важным выбором при лечении боли и лихорадки у беременных.

«Наши рекомендации основаны на тщательной оценке научных данных, и мы не нашли доказательств того, что приём парацетамола при беременности может вызвать аутизм у детей», — пояснил он.

По словам специалистов, большой объём доступных данных не указывает на риск для развития плода или здоровья новорождённых. EMA ещё в 2019 году пересмотрело исследования о влиянии парацетамола на неврологическое развитие детей и пришло к выводу, что результаты неубедительны и не подтверждают связи с нарушениями нервной системы.

Врачи подчёркивают: при необходимости приёма парацетамола во время беременности следует использовать минимально эффективную дозу в течение как можно более короткого времени и как можно реже. Кроме того, важно, чтобы каждая беременная женщина консультировалась с врачом или фармацевтом перед приёмом любых лекарств.

EMA и ZVA продолжают постоянный мониторинг препаратов, содержащих парацетамол. Если появятся новые данные о рисках, они будут тщательно оценены, и при необходимости будут предприняты соответствующие меры для защиты здоровья населения. Но пока таких данных  - нет. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:05 24.09.2025
Силиня: в предвыборный год принять бюджет будет труднее
Bitnews.lv 1 час назад
«Čili pizza»: привлечь квалифицированных работников становится всё труднее
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: Rail Baltica очень сильно тормозит
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: «ковид» чуток отступил, но это ничего не значит
Sfera.lv 1 час назад
Медики сомневаются в экспертности Трампа?
Bitnews.lv 1 час назад
В мире стали позднее заводить детей и раньше — собак
Bitnews.lv 1 час назад
Австрия: лося-путешественника усыпили и выпустили
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: пора оснастить спецназ вертолётами
Sfera.lv 17 часов назад

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 10:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать
Загрузка

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Читать

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Читать

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

ЧП и криминал 10:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать

Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

Новости Латвии 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

Читать