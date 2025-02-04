Отмывание денег в особо крупном размере: обнаружены 35 миллионов евро, похищенных в Украине

Прокуратура предъявила обвинения Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийсу в отмывании денег в особо крупном размере, а Светлане Калининой — в пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег.

Согласно обвинению, обвиняемые оказывали услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Владимиру Степанову с целью сокрытия доходов, полученных преступным путем, и направления их в легальную экономическую деятельность.

Степанов был директором украинского государственного предприятия «Полиграфический комбинат Украины», создавшим по данным украинских правоохранительных органов схему получения незаконного дохода, которая позволила ему незаконно вывести не менее 35 131 810 евро из украинского предприятия в период с сентября 2013 года апрель 2021 года. Согласно информации, собранной в ходе досудебного разбирательства, эта сумма поступила в созданную в Эстонии и возглавляемую Дмитрием Фокиным компанию Feature OÜ.

Согласно обвинению, обвиняемые создали цепочку поставок, в рамках которой эстонская компания должна была поставлять украинской компании сырье, необходимое для подготовки документов, однако стоимость была завышена в несколько раз по сравнению с фактической себестоимостью. Поступившие на счет эстонской компании деньги переводились десятками различных счетов через эстонские и иностранные компании, контролируемые ответчиками. Для создания фиктивных долговых отношений составлялись различные договоры, что позволяло скрыть реальное происхождение денег, а также создать видимость законности сделок. Согласно собранным доказательствам, значительная часть денег вернулась обратно к Степанову или лицам, тесно связанным с ним.

По словам государственного прокурора Юргена Хюва, собранные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемые намеренно пытались скрыть следы своей деятельности. «Согласно обвинительному заключению, они варьировали модель своего поведения, использовали для обеспечения анонимности очень широкую сеть компаний, большинство из которых находились в так называемых офшорных зонах, и ставили подставных лиц или посредников во главе нескольких компаний, занимающихся денежными операциями. отмывание денег», — сказал Хюва.

«Согласно представленным доказательствам, обвиняемые знали, что полученные ими деньги получены в результате преступления, совершенного против украинской государственной компании в то время, когда страна с 2014 года вынуждена защищаться от незаконной российской агрессии, однако решили скрыть их преступное происхождение. Согласно обвинительному заключению, доходы от преступной деятельности составили около 35 млн евро», — добавил Хюва.

Украинский суд признал одного человека виновным в совершении предикатного преступления, совершенного на территории Украины, и этот приговор вступил в законную силу в январе этого года. На Украине продолжается уголовное производство с целью привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в хищении оставшихся средств.

«Предъявление обвинения в Эстонии стало возможным благодаря отличному сотрудничеству с украинскими и французскими правоохранительными органами, с которыми мы сформировали совместную следственную группу, что позволило осуществлять обмен информацией и доказательствами в упрощенном порядке. Подразделение финансовой разведки также внесло значительный вклад в сбор доказательств, а Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной уголовной полиции собрало необходимые для обвинения доказательства. По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на недвижимое имущество обвиняемых и обнаруженные при обыске денежные средства на сумму более миллиона евро. После вынесения обвинительного приговора суд может конфисковать изъятые предметы», — сказал Хюва.

Досудебное расследование осуществляла Центральная криминальная полиция, расследование поддерживалось Подразделением финансовой разведки, а само разбирательство возглавляла Государственная прокуратура.