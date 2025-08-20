Через Сувалкский коридор и порты: польская XYZ о планах эвакуации населения Балтии

Несколько дней назад министры внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум об укреплении сотрудничества в области совместного планирования эвакуации в случае вооруженного конфликта. Власти трех стран будут обмениваться информацией о логистических коридорах и возможностях перемещения населения. Они также планируют организовывать массовые, в том числе трансграничные, эвакуации. Особое внимание будет уделяться помощи лицам, принадлежащим к уязвимым группам (например, пожилым людям и инвалидам).

«Важно, чтобы наши страны имели единый подход и координировали действия в случае угроз. Мы хотим обеспечить безопасность наших граждан, особенно если потребуется эвакуация в больших масштабах», — говорит Владиславас Кондратовичюс, министр внутренних дел Литвы.

Это продолжение ранее начатого сотрудничества. Уже в прошлом году страны Балтии решили разработать общие системы кризисного управления. Стоит добавить, что Эстония не останавливается на планах – после полномасштабного вторжения России в Украину она несколько раз провела учения по эвакуации населения.

В игру вступают как внутристрановые коридоры, так и коридоры, ведущие в «страны назначения». Меморандум не указывает конкретные маршруты эвакуации, но географических возможностей не так много. Единственный сухопутный коридор, соединяющий страны Балтии с остальной частью Европейского Союза и НАТО, — это Сувалский проход, то есть граница с Польшей. Неудивительно, что это место было признано одним из самых стратегически важных на карте Североатлантического альянса.

Весной этого года POLITICO сообщило, что Литва планирует модернизацию и укрепление этого маршрута. «Эта дорога имеет для нас ключевое значение с точки зрения безопасности и обороны. Она всегда была частью нашего гражданско-военного планирования как ключевой сухопутный маршрут в кризисной ситуации», — сказал Томас Годляускас, заместитель министра обороны Литвы.

Альтернативой является морской транспорт через Балтийское море. Этот маршрут будет использоваться в первую очередь в случае перегрузки или перекрытия сухопутного пути. Эвакуация планируется из портов в литовской Клайпеде, латвийских городах Рига и Лиепая, а также в эстонском Таллине и расположенном неподалеку Мууга. Основными странами назначения являются Германия (порты Росток, Травемюнде, Киль) и Швеция (Стокгольм, Карлскруна).