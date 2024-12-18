Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

«Да. Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована», — цитирует Тимму 360.ru.

Также на трагедию отреагировала бывшая жена Яниса Сана Оса. Пара рассталась в 2019 году, когда женщина была беременна. Баскетболист оставил супругу ради Седоковой.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — написала Сана в соцсетях, опубликовав фото бывшего мужа с новорожденным сыном Кристианом.

Напомним, о смерти Яниса Тиммы стало известно рано утром во вторник. Он покончил с собой в московском хостеле. Предположительно, баскетболист умер от асфиксии. В его номере была найдена бутылка водки. Отец спортсмена собирается приехать в Москву.

Эстрадная певица Анна Седокова в своих социальных сетях сделала откровенное заявление после ухода из жизни бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

Она сказала, что раньше не понимала, как в такие моменты другие выходили в Интернет с публичными заявлениями, но сейчас сама чувствует в этом необходимость.

Певица попросила не распространять информацию об инциденте с ее мужем, чтобы о произошедшем не узнал ее семилетний сын.

Помимо этого она добавила, что ее взаимоотношения с бывшим супругом были далеко не идеальными.

«Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», – сказала Анна Седокова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 106 реакций
Комментарии (0) 106 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Соседи зовут на Рождество: интересный маршрут

Для настроения 18:16

Для настроения 0 комментариев

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

Читать
Загрузка

Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Читать

Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

Важно 17:57

Важно 0 комментариев

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Читать

Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Читать

Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Читать

Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Читать