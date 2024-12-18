Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

«Да. Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована», — цитирует Тимму 360.ru.

Также на трагедию отреагировала бывшая жена Яниса Сана Оса. Пара рассталась в 2019 году, когда женщина была беременна. Баскетболист оставил супругу ради Седоковой.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — написала Сана в соцсетях, опубликовав фото бывшего мужа с новорожденным сыном Кристианом.

Напомним, о смерти Яниса Тиммы стало известно рано утром во вторник. Он покончил с собой в московском хостеле. Предположительно, баскетболист умер от асфиксии. В его номере была найдена бутылка водки. Отец спортсмена собирается приехать в Москву.

Эстрадная певица Анна Седокова в своих социальных сетях сделала откровенное заявление после ухода из жизни бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

Она сказала, что раньше не понимала, как в такие моменты другие выходили в Интернет с публичными заявлениями, но сейчас сама чувствует в этом необходимость.

Певица попросила не распространять информацию об инциденте с ее мужем, чтобы о произошедшем не узнал ее семилетний сын.

Помимо этого она добавила, что ее взаимоотношения с бывшим супругом были далеко не идеальными.

«Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», – сказала Анна Седокова.