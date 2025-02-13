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«Отец работает охранником, возможно, он учил их стрелять». Соседи о трагедии в Плявниеках

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 08:35

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В прошлую пятницу в квартире в Плявниеках, в Риге, были обнаружены тела двух 12-летних мальчиков с огнестрельными ранениями. Информация, опубликованная на данный момент Государственной полицией, скудна, и в настоящее время невозможно понять, что произошло на самом деле. Известно, что владелец оружия не арестован, однако ему придется ответить за нарушение правил хранения оружия. Судя по возбужденным уголовным делам, преднамеренного убийства не произошло, сообщает телепрограмма  Degpunkta..

Прошла почти неделя с момента трагического события. Соседи, с которыми журналист встречался в этом районе и которые знают семью, в чьей квартире произошел несчастный случай, единодушно утверждают, что местные жители не любят рассказывать об этом событии. Информации о том, что именно произошло в тот день и как могли погибнуть двое детей, нет. Одна из жительниц дома рассказала, что слышала, что мать одного из мальчиков нашла тела застреленных в квартире.

"Полиция допросила всех соседей. Ну, это произошло в 2 часа дня, а мама пришла в 5 часов вечера. Вот тогда все и началось. С 5 до 10 вечера. Так получается, что это мама нашла его?) Да, потом папа тоже пришёл после работы. Кто знает. Может быть, дети приходят из школы и играют — мы и сами были маленькими».

Другие соседи также признают, что у мальчика был друг или друзья. Один из жителей видел, как сотрудники правоохранительных органов привели в дом родителей второго погибшего ребенка.

Один из соседей высказывает свое мнение: "Я предполагаю, что к этому пистолету прикасались несколько раз. Я так думаю, потому что если вы найдете оружие, вы не будете стрелять из него сразу. Это значит, что они с ним играли. (..) Может быть, отец научил стрелять или чему-то в этом роде. Никто не узнает теперь, как было на самом деле. Был ли отец охотником? Нет, он работал охранником, и именно поэтому у него было оружие. Как сказали многие, если ты застрелишь своего лучшего друга, тебе уже ничего другого не останется".

Журналистам не удалось обнаружить ни одного человека, который слышал бы лично выстрелы. Многие жители были дома, но, как говорили, они привыкли к другим звукам и могли не узнать звук выстрела.

Ещё одна соседка рассказывает: "Спокойно они жили, мирно. Парень был очень вежлив, всегда вел себя очень дружелюбно, ничего плохого сказать не могу, вообще ничего. Очень солидные, нормальные люди. Ничего подобного, как обычно и бывает. Кричат ​​ли там дети, бегает ли кто-то, я никогда ничего подобного не слышала. Они просто неправильно хранили оружие. Может быть, если бы не было доступа. Во-первых, патроны должны быть в разных местах, и пистолет не должен быть заряжен, должен быть сейф, а ключ вообще не должен лежать так, чтобы его можно было найти посторонним, чтобы дети не могли его открыть любым способом».

Скорее всего, женщина права. Государственная полиция предоставила информацию о том, что возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства и несоблюдения правил хранения огнестрельного оружия, однако поскольку владельцем официально зарегистрированного оружия, причастного к инциденту, является сотрудник Управления по делам гражданства и миграции, расследованием преступления занялось Бюро внутренней безопасности.

Управление по гражданству и миграции сообщает, что владелец оружия подозревается только в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Примененная к нему мера пресечения не связана с лишением свободы.

Если владелец оружия действительно является охранником, то, скорее всего, у него дома есть оружие самообороны. Чтобы узнать, каковы правила хранения оружия, журналисты  отправились на стрельбище "Walters".

Янис Чударс,  руководитель стрелкового клуба рассказал:

-Оружие должно храниться таким образом, чтобы к нему не могли получить доступ третьи лица. Итак, это металлический шкаф, железный шкаф с толстыми стенками, с хорошим замком. Шкаф должен быть надежно прикреплен к полу или стене, чтобы его невозможно было переместить. Он должен иметь прочную конструкцию, чтобы его было невозможно легко открыть. Он должен запираться — механическим ключом или кодовым замком. Если имеется механический ключ, он должен находиться у владельца оружия или быть спрятанным так, чтобы никто не знал местонахождение ключа. То же самое и с кодовым ключом. Код должен знать только владелец, и при его вводе следует следить за тем, чтобы его никто не увидел. Особенно дети, которые, как замечено, замечают все, что происходит вокруг них, даже если взрослые думают иначе...

Для того чтобы человек получил разрешение на оружие, его проверяют на психическое здоровье, физическое состояние, наличие судимостей, а также ему необходимо пройти курсы оказания первой помощи и, что самое главное, пройти обучение, чтобы узнать всю необходимую информацию об оружии — как с ним обращаться и, конечно же, о правилах безопасности. 

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