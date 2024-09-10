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От Невзорова до Монеточки: в России стали чаще возбуждать уголовные дела против «иноагентов» (2)

© BBC 10 сентября, 2024 18:55

Мир 2 комментариев

Власти России все чаще возбуждают уголовные дела против «иноагентов» за нарушение статьи 330.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до двух или до пяти лет, в зависимости от вменяемого «иноагенту» нарушения обязанностей. Би-би-си нашла информацию о 15 таких делах, Роскомнадзор в мае говорил, что на тот момент их было 25. Суды приговоры по ним пока не выносили.

Статья 330.1 УК РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» — предусматривает наказания по трем видам нарушений.

За непредставление документов для включения в реестр «иноагентов» (ч.1) или отсутствие маркировки «иноагента» (ч.2) уголовное дело могут завести только после двух штрафов в течение года за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Более жесткая часть 3 позволяет сразу возбуждать уголовное дело против человека, который, по версии властей, занимался сбором сведений по военной или военно-технической тематике, не заявив предварительно о включении себя в реестр «иноагентов». Его могут посадить на срок до 5 лет.

Незаметные «иноагенты». Как простые россияне живут с клеймом Минюста

Уголовное преследование по статье 330.1 в России началось с фальстарта. В 2016 году дело возбудили против правозащитницы Валентины Череватенко — ее обвинили в том, что она зарегистрировала союз «Женщины Дона» и, якобы зная, что эта организация будет заниматься «политической деятельностью» и получать иностранное финансирование (критерии для включения в реестр «иноагентов»), самостоятельно не заявила о присвоении организации этого статуса. В 2017 году дело было прекращено.

Сама Валентина Череватенко «иностранным агентом» не была — впервые Минюст России стал включать в реестр физических лиц только в конце 2020 года. Но о первых уголовных делах против таких людей по статье 330.1 УК РФ стало известно лишь весной 2023-го.

Би-би-си по данным СМИ, сообщениям силовых структур и судебным базам нашла информацию о 15 таких делах. Почти все публично известные фигуранты таких дел находятся за границей — некоторые из них объявлены в розыск или заочно арестованы.

Последние сообщения о таких уголовных делах появились в конце прошлой недели: в пятницу стало известно о деле против певицы Монеточки, которая публично выступила против войны в Украине, а в воскресенье — о деле против рэпера Моргенштерна.

Фигурантами уголовных дел по ч. 2 статьи 330.1 УК РФ с 2023 года также стали главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, координаторы движения «Голос» (в реестре «иноагентов») Артем Важенков и Владимир Жилинский, публицист Александр Невзоров, журналист Андрей Захаров, редактор магаданского издания «Весьма» Андрей Гришин, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, фем-активистка Дарья Серенко, правозащитник и адвокат Иван Павлов, политолог из Татарстана Руслан Айсин, экс‑глава кузбасского отделения «Голос» Сергей Пискунов.

 Первое дело по ч. 3 статьи 330.1 в России было заведено на Алсу Курмашеву, журналистку «Радио Свобода» (это СМИ — в реестре «иноагентов» и нежелательных организаций). В июле 2024 года суд в Казани приговорил ее по делу об «фейках» к шести годам лишения свободы, но «иноагентское» дело завершено не было. В августе 2024 года Курмашева была освобождена и выслана из страны в рамках «большого обмена» заключенными между странами Запада и Россией.

В августе 2024 года по той же ч. 3 статьи 330.1 в Москве был арестован гражданин Франции Лоран Клод Жан Луи Винатье.

7 июня Роскомнадзор сообщил ТАСС, что ведомство передало в Следственный комитет России информацию о 45 «иноагентах» — нарушителях требований о маркировке материалов, и в отношении 25 из них, по данным Роскомнадзора, были возбуждены уголовные дела.

Всего статус «иноагента» в России, согласно реестру, сейчас имеют 465 человек (еще 12 человек Минюст России из реестра исключил). «Медиазона» (в реестре «иноагентов») в мае писала, изучив штрафы, вынесенные «иноагентам» по делам об административных правонарушениях за отсутствие маркировки, что на грани возбуждения уголовных дел находятся более 119 «иноагентов» — то есть каждый четвертый.

Ни одного приговора, по данным статистики судебного департамента Верховного суда РФ «о состоянии судимости в России» по статье 330.1 УК РФ вынесено не было. Статистика за 2024 год пока не опубликована, о вынесении таких приговоров публично не сообщалось.

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Комментарии (2) 15 реакций
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