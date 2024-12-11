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Хотите переехать в Резекне? Город обещает квартиры специалистам

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 12:04

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LETA

Квартиры с низкой арендной платой в Резекне в приоритетном порядке могут сдаваться квалифицированным специалистам отраслей, включенных в программу развития самоуправления, предусматривает проект обязательных правил о порядке сдачи внаем квартир в жилых домах с низкой арендной платой в городе Резекне.

Обязательные правила определяют порядок сдачи в аренду определенным группам жителей на территории Резекненского самоуправления квартир в жилых домах с низкой арендной платой, которые планируется построить согласно правилам Кабинета министров.

В самоуправлении отмечают, что во многих региональных городах, в том числе в Резекне, жилой фонд в основном составляют многоквартирные дома, построенные в советское время. Актуальный спрос на доступные по цене съемные квартиры в Резекне составляет примерно 100 квартир.

Учитывая принятый Кабинетом министров доклад "О развитии программы доступного по цене арендного жилья", в котором предложено частное и публичное партнерство для создания недорогого арендного жилья, а также приоритет развития жилого фонда, определенный программой развития Резекне и Резекненского края на 2023-2029 годы, временная администрация Резекненского самоуправления приняла решение концептуально поддержать участие в программе развития арендного жилья по доступным ценам. Был подписан протокол о намерениях с ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" об участии в программе. В качестве возможных мест строительства жилых домов выбраны принадлежащие самоуправлению земельные участки на ул. Маскавас, 17 а, 19А, 21а, 19 и 21. Для решения вопроса доступности жилья в городе временная администрация Резекненского самоуправления также рассмотрела заявление ООО "Ziemeļu mājas" о строительстве бюджетного арендного жилья на ул. Маскавас, 17.

В проекте обязательных правил прописана форма регистрации арендаторов квартир в жилых домах с низкой арендой, объясняющая, как и на каких условиях можно будет подать заявку на аренду квартиры. Эти правила позволят повысить доступность жилья для домохозяйств, которые не могут позволить себе жилье по рыночной цене, а также способствовать привлечению квалифицированных специалистов в муниципальные учреждения и другие отрасли, способствуя трудоустройству в городе.

В самоуправлении говорят, что приоритетные группы выбраны с учетом спроса на жилые помещения, которые самоуправление сейчас обеспечить не может, так как заинтересованные лица не соответствуют статусу малообеспеченных домохозяйств, установленному законом о помощи в решении жилищных вопросов.

В приоритетном порядке в регистре квартир с низкой арендной платой можно было бы зарегистрировать домохозяйства, в которых по меньшей мере один совершеннолетний член семьи является квалифицированным специалистом, занятым в какой-либо из отраслей, включенных в программу развития самоуправления, и в собственности которых нет других жилых помещений в Резекне. Этими отраслями являются обрабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные услуги, научные и технические услуги, госуправление, образование, здравоохранение и социальное обслуживание, искусство, развлечения и отдых.

Далее следуют домохозяйства, в которых проживает и на иждивении которых находится по меньшей мере один ребенок в возрасте до 24 лет, который не достиг школьного возраста или получает общее, профессиональное или высшее образование, и в собственности которых нет другого жилого помещения, а также домашние хозяйства, в которых проживает лицо с инвалидностью и в собственности которых нет других жилых помещений.

Домохозяйства, желающие снять квартиру, должны будут предоставить в самоуправление определенный набор документов. Жилищная комиссия в течение одного месяца рассмотрит заявление и примет решение о регистрации в очереди на съемные квартиры или об отказе с указанием причин. Зарегистрированным домохозяйствам будут предложены квартиры в соответствии с установленными правилами критериями и в порядке очереди.

Предложения к проекту обязательных правил можно подать в самоуправление до 20 декабря.

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