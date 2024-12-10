Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Декабря Завтра: Guna, Judite

Израиль устроил Цусиму сирийскому флоту: его больше нет на поверхности Средиземного моря (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 17:17

Важно 0 комментариев

Израильские Военно-морские силы нанесли мощный удар по сирийскому военному флоту в ходе стремительной операции вечером 9 декабря. Об этом с заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на базе ВМС в Хайфе, сообщает The Times of Israel.

Тем временем арабские медиа заполонили сеть фотографиями и видео: на кадрах – затонувшие сирийские военные корабли в порту Латакии, превратившиеся в безжизненные остовы после израильского удара. Картина разрушений подчеркивает точность и силу израильской атаки, ставшей очередным эпизодом напряжённой обстановки в регионе.

Министр обороны Израиля заявил, что израильские войска укрепляются в буферной зоне «между Сирией и Голанскими высотами». Кац призвал создать на юге Сирии «стерильную оборонительную зону» без постоянного присутствия израильских сил, чтобы предотвратить любую угрозу Израилю.

Войска Израиля, по данным СМИ, 9 декабря атаковали более 250 военных объектов в Сирии, в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы.

Российские военные корабли, которые базировались в Тартусе в Сирии, после свержения Башара Асада покинули российскую базу и находятся в Средиземном море в 13 километрах от берега, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на спутниковые снимки.

Израильская армия развернула собственные силы в буферной зоне на Голанских высотах на фоне свержения режима Асада в Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что укрепляют границу, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан. По данным американских и арабских СМИ, израильские военные заняли пост на сирийской стороне горы Хермон.

ООН призывает Израиль прекратить военные действия на территории Сирии.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Режим Асада свергнут: Латвия прекращает предоставлять убежище сирийским гражданам

Новости Латвии 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия, как и другие европейские страны, приостановила принятие решений о предоставлении гражданам Сирии статуса международной защиты, выяснило агентство ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Латвия, как и другие европейские страны, приостановила принятие решений о предоставлении гражданам Сирии статуса международной защиты, выяснило агентство ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Читать
Загрузка

Борьба с недобросовестными мигрантами: установлены более строгие требования для иностранной рабочей силы

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

Читать

Государству нужны деньги в бюджет: новые паспорта снова подорожают

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года стандартная цена изготовления паспорта вырастет на 10 евро, достигнув 44 евро, а в 2026 году — вырастет еще на 6 евро, достигнув 50 евро. Аналогичным образом будет увеличена плата за изготовление ID-карты. Правительство утвердило соответствующие изменения, сообщает LSM+.

Со следующего года стандартная цена изготовления паспорта вырастет на 10 евро, достигнув 44 евро, а в 2026 году — вырастет еще на 6 евро, достигнув 50 евро. Аналогичным образом будет увеличена плата за изготовление ID-карты. Правительство утвердило соответствующие изменения, сообщает LSM+.

Читать

С какой целью школьникам рекламируют отдых в России? Официальный ответ Министерства культуры

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В социальных сетях до сих пор не утихает возмущение общественности по поводу прославляющего Россию видеоролика, созданного и показанного латвийским школьникам в рамках проекта "Рождество вокруг света" культурно-просветительской программы "Latvijas skolas soma".

В социальных сетях до сих пор не утихает возмущение общественности по поводу прославляющего Россию видеоролика, созданного и показанного латвийским школьникам в рамках проекта "Рождество вокруг света" культурно-просветительской программы "Latvijas skolas soma".

Читать

Всё ради заработка: зоозащитники обеспокоены здоровьем пони с рождественского базарчика в Риге

Бизнес 17:26

Бизнес 0 комментариев

В Риге Рождественский базарчик на Домской площади предлагает посетителям различные аттракционы и развлечения, но, к сожалению, среди всех забав есть и такие, которые оставляют неприятный осадок и вызывают беспокойство. Например, общество защиты животных DZAM “Ķepu ķepā” заметило, что для пони, который катает ребятишек, владельцы использовали железные удела. 

В Риге Рождественский базарчик на Домской площади предлагает посетителям различные аттракционы и развлечения, но, к сожалению, среди всех забав есть и такие, которые оставляют неприятный осадок и вызывают беспокойство. Например, общество защиты животных DZAM “Ķepu ķepā” заметило, что для пони, который катает ребятишек, владельцы использовали железные удела. 

Читать

Это чужой? Соцсети обсуждают странный улов из Балтийского моря

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

В одной из тематических групп на Facebook рыболов поделился фотографией своего улова, который удивил даже бывалых.

В одной из тематических групп на Facebook рыболов поделился фотографией своего улова, который удивил даже бывалых.

Читать