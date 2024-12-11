Чиновники для народа, а не народ для удобства чиновников: Ринкевичу пришлось вправлять мозги одной конторе

По мнению агентства, граждане должны понимать, что всю юридически значимую переписку с государственными учреждениями нужно вести на портале Latvija.gov.lv, и государство не обязано проверять, получил ли он соответствующие уведомления.

Это заявление, очевидно, вызвало язвительный комментарий Ринкевича: «Это пример высокомерия государственного управления. Государство существует для народа, а не для удобства какой-то конторы. Уже за один этот тон следует извиниться, не говоря уже о самом процессе реализации!"

Электронные письма, которые государственные структуры рассылают жителям Латвии через систему Latvija.gov.lv, до сих пор пересылались на личную электронную почту пользователей - адреса, которые они сами указывали в настройках. При этом агентство утверждает, что такие уведомления - дополнительная функция портала и не является обязательной или необходимой для всех пользователей.

Уже после того, как в соцсетях появилось множество сообщений, что люди не получали уведомления, в том числе о штрафах, и поэтому оказались должны государству, VDDA признало, что граждане "могли пропустить приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить его по техническим причинам". И поэтому агенство не заморачивалось с рассылкой уведомлений по этим адресам.

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня поручила немедленно возобновить отправку уведомлений на непроверенные электронные адреса до тех пор, пока не станет ясно, что физические лица и компании получают информацию от государства.

Но вообще говоря, само название Министерство умной администрации в свете этого скандала звучит откровенно издевательски.