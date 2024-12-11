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Учитесь читать: у каждого третьего жителя Латвии навыки обработки информации находятся на низком уровне

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 12:20

Новости Латвии 0 комментариев

Навыки каждого третьего жителя Латвии, необходимые для обработки информации, в ходе международного исследования были оценены на низшем уровне или не достигли даже его, свидетельствуют результаты исследования навыков взрослых, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Международной программы оценки компетенций взрослых "PIAAC".

В ходе исследования оценивались три необходимых для обработки информации навыка взрослых: счет, обработка текстовой информации и адаптивное решение проблем.

Результаты исследования показали, что более высокий вклад продемонстрировали взрослые в возрасте от 16 до 34 лет, а также жители с высоким уровнем образования.

Способность к усвоению текстовой информации жителей Латвии в возрасте от 16 до 24 лет оценена в 262 балла, а в возрастной группе от 25 до 34 лет - в 265 баллов. Между тем, средний показатель жителей 45-54 лет составил 242 балла, а самая низкая оценка - в возрастной группе 55-65 лет - 224 балла.

Выше уровень грамотности при работе с текстом у жителей, получивших хотя бы степень бакалавра, а самые низкие результаты у жителей с полученным основным образованием или еще более низким уровнем образования - разница между этими группами населения составляет 47 баллов.

Эта связь выявлена не только в Латвии, но и в других странах-участницах ОЭСР, говорится в докладе. Однако полученные в Латвии результаты во всех группах образования статистически значительно ниже, чем в среднем по странам-участницам ОЭСР. Наибольшая разница наблюдается среди жителей, получивших среднее общее или среднее профессиональное образование: результаты совершеннолетних жителей Латвии на 20 пунктов ниже, чем в среднем в странах ОЭСР.

Кроме того, более высокие результаты в обработке текстовой информации показали трудоустроенные жители, а результаты экономически неактивных групп и безработных статистически значительно не отличаются.

У 34% взрослых навыки обработки текстовой информации низкие: они способны понимать простые предложения, короткие тексты и упорядоченные списки с четкой информацией. Между тем, высокого показателя достигли только 6% взрослого населения Латвии. Это в два раза меньше среднего показателя ОЭСР.

Более высокие результаты жители Латвии показали в тесте на счетную грамотность. И в этой категории более высоких результатов достигли более молодые респонденты.

Так, счетная грамотность жителей в возрасте от 25 до 34 лет оценена в 276 баллов, а в возрастной группе от 45 до 54 лет - в 257 баллов. Самые низкие результаты показали жители от 55 до 65 лет, достижение которых оценено в 244 балла.

Также наблюдается разница в достижениях между населением с высоким и низким уровнем образования. Счетная грамотность жителей с высшим образованием оценена 286 баллами, что на 52 больше, чем у жителей с низким уровнем образования.

Разница между трудоустроенными и незанятыми людьми составляет от 17 до 22 баллов. Самые низкие навыки счетной грамотности имеют экономически неактивные жители - 247 баллов.

У мужчин результаты теста на счетную грамотность на семь баллов выше, чем у женщин. Похожая связь наблюдается не только в Латвии, но и в других странах-членах ОЭСР, отмечается в сообщении.

У 24% жителей Латвии низкие навыки в счетной грамотности: они способны производить базовые расчеты с целыми цифрами или деньгами, понимать десятичные знаки и находить отдельную информацию в таблицах или диаграммах, однако могут возникнуть сложности с задачами, в которых требуется выполнить несколько действий. Те, у кого навыки ниже первого - низшего - уровня, способны складывать и отнимать маленькие числа. При этом высокими навыками в счетной грамотности обладают 14% населения.

Как и в среднем во всех странах ОЭСР, в Латвии у взрослых с высшим уровнем счетной грамотности значительно лучше возможности трудоустройства по сравнению со взрослыми, получивших низкую оценку, говорится в докладе.

В ходе исследования также оценивалась способность жителей отследить причинно-следственные связи и найти решение проблем, с которыми они ранее не сталкивались. Более высокие навыки адаптивного решения проблем показали жители в возрасте от 16 до 34 лет, а более низкие достижения - респонденты в возрасте от 45 до 65 лет.

У 35% взрослых навыки адаптивного решения проблем низки. Они способны решить простые проблемы с некоторыми переменными величинами и незначительной несущественной информацией, которая не меняется при движении к решению. Взрослые, чьи навыки ниже первого уровня, находят решения лишь очень простых проблем, которые обычно решаются одним действием.

Только 3% взрослых получили самый высокий уровень в этом тесте. У них более глубокое понимание проблем, а также они могут приспособиться к неожиданным переменам, даже если это требует серьезной переоценки проблемы.

В ходе исследования навыков взрослых ОЭСР был проанализирован уровень навыков населения и их использование в работе и повседневной жизни, в том числе в увязке с полученным образованием, трудовыми обязанностями и социальной активностью. Латвия участвовала в исследовании впервые.

В международной оценке навыков взрослых в Латвии констатированы более низкие результаты в обработке текстовой информации и адаптивном решении проблем, а в счете они среди средних, свидетельствуют первые результаты исследования.

В исследовании приняли участие 6563 жителя Латвии в возрасте от 16 до 65 лет.

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