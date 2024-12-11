Израиль устроил Цусиму сирийскому флоту: его больше нет на поверхности Средиземного моря (ФОТО, ВИДЕО)

***UPDATE***— H I Sutton (@CovertShores) December 10, 2024
Images of sunken Syrian navy ships following last night’s Israeli Navy strike on Latakia, Syria.
6 x vintage OSA-II class missile boats. pic.twitter.com/Izi2JbM8ah
Тем временем арабские медиа заполонили сеть фотографиями и видео: на кадрах – затонувшие сирийские военные корабли в порту Латакии, превратившиеся в безжизненные остовы после израильского удара. Картина разрушений подчеркивает точность и силу израильской атаки, ставшей очередным эпизодом напряжённой обстановки в регионе.
Министр обороны Израиля заявил, что израильские войска укрепляются в буферной зоне «между Сирией и Голанскими высотами». Кац призвал создать на юге Сирии «стерильную оборонительную зону» без постоянного присутствия израильских сил, чтобы предотвратить любую угрозу Израилю.
Войска Израиля, по данным СМИ, 9 декабря атаковали более 250 военных объектов в Сирии, в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы.
Российские военные корабли, которые базировались в Тартусе в Сирии, после свержения Башара Асада покинули российскую базу и находятся в Средиземном море в 13 километрах от берега, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на спутниковые снимки.
Израильская армия развернула собственные силы в буферной зоне на Голанских высотах на фоне свержения режима Асада в Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что укрепляют границу, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан. По данным американских и арабских СМИ, израильские военные заняли пост на сирийской стороне горы Хермон.
ООН призывает Израиль прекратить военные действия на территории Сирии.