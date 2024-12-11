Израиль устроил Цусиму сирийскому флоту: его больше нет на поверхности Средиземного моря (ФОТО, ВИДЕО)

Тем временем арабские медиа заполонили сеть фотографиями и видео: на кадрах – затонувшие сирийские военные корабли в порту Латакии, превратившиеся в безжизненные остовы после израильского удара. Картина разрушений подчеркивает точность и силу израильской атаки, ставшей очередным эпизодом напряжённой обстановки в регионе.

Министр обороны Израиля заявил, что израильские войска укрепляются в буферной зоне «между Сирией и Голанскими высотами». Кац призвал создать на юге Сирии «стерильную оборонительную зону» без постоянного присутствия израильских сил, чтобы предотвратить любую угрозу Израилю.

Войска Израиля, по данным СМИ, 9 декабря атаковали более 250 военных объектов в Сирии, в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы.

Российские военные корабли, которые базировались в Тартусе в Сирии, после свержения Башара Асада покинули российскую базу и находятся в Средиземном море в 13 километрах от берега, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на спутниковые снимки.

Израильская армия развернула собственные силы в буферной зоне на Голанских высотах на фоне свержения режима Асада в Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что укрепляют границу, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан. По данным американских и арабских СМИ, израильские военные заняли пост на сирийской стороне горы Хермон.

ООН призывает Израиль прекратить военные действия на территории Сирии.