Останемся без молока и мяса? В Европе сильнейшая вспышка ящура

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что ящур уже выявлен на второй по счету ферме в Венгрии и на четвертой - в Словакии, на зараженных фермах уничтожены или будут уничтожены около 7000 животных.

Страны делают все возможное, чтобы контролировать вспышки заболевания. Животноводы должны уделять больше внимания, чем обычно, требованиям биобезопасности, напомнил департамент.

По словам главы отдела здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, ситуация на местах очень серьезная. «Ящур - это высококонтагиозное заболевание животных, которое наносит большой экономический ущерб. Венгрия и Словакия прилагают все усилия для сдерживания болезни, но она уже распространилась на следующие фермы. Были приняты все необходимые меры, включая уничтожение в качестве профилактической меры животных, которые только побывали в контакте с заболевшими копытными, введены широкие ограничения на передвижение животных», - пояснил Калда.

В Словакии четыре вспышки ящура были выявлены на фермах с 279 голов крупного рогатого скота. «Ферма расположена в десятикилометровой зоне вблизи предыдущих вспышек, где были введены ограничения в связи с предыдущими вспышками», - сказал Калда.

В среду Венгрия сообщила о новой вспышке ящура на ферме с 3000 молочных коров в десяти километрах от австрийской границы. Очаг вспышки находится в 40 километрах от первой очага вспышки ящура в Венгрии.

В связи с новыми вспышками ящура как в Венгрии, так и в Словакии Европейская комиссия созвала экстренное заседание Постоянного комитета по растениям, животным, продуктам питания и кормам, чтобы обсудить дальнейшие меры защиты для предотвращения дальнейшего распространения болезни в регионе.