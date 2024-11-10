Осенняя серость продолжается: прогноз на следующую неделю — без особых изменений

В течение прошедшей недели погодные условия в Латвии определял антициклон, они оставались практически без изменений. На следующей неделе небо в основном будет закрыто облаками, кое-где пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет примерно одинаковой и ночью, и днем.

Только в середине недели юго-западный и западный ветер постепенно усилится и на прибрежных территориях перейдет в порывистый, а в четверг во многих местах ожидается дождь.

В начале трудовой недели погода останется примерно такой же, как и сейчас: будет облачно, кое-где ожидается небольшой дождь, разве что во вторник местами прояснится. Будет дуть слабый ветер, локально образуется туман.

В среду влияние антициклона ослабнет, начнет усиливаться юго-западный и южный ветер, порывы на побережье достигнут скорости до 15 м/с. Ночью похолодает до -1...+3 градусов, на побережье будет на градус-два теплее, а днем максимальная температура не превысит +3-8 градусов.

Оставшиеся дни недели будут преимущественно облачными, иногда на отдельных территориях будут идти дожди, а в четверг дождь будет лить на большей части территории Латвии. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый.

В конце следующей недели температура воздуха будет примерно та же, что и раньше.