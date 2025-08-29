Осень без простуд: как уберечь школьника от насморка Новости партнеров Редакция PRESS 29 августа, 2025 15:14 Новости партнеров

Опытный отоларинголог Veselības centru apvienība Jugla и AIWA Clinic хирург Олег Соколов-Карий делится практическими советами – что делать родителям, чтобы предупредить частые простуды у детей. Доктору помогает заведующая аптекой Mēness aptieka, которая находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице, фармацевт Елена Бебре.

С началом нового учебного года, особенно с приходом октября и ноября школьники начинают дружно хворать: насморк, дискомфорт в горле, кашель, боль в ушах и ослабленный слух — один за другим буквально водят хороводы… Хорошо, если с болеющим школьником есть, кому посидеть дома, а вот если родителям надо работать, то ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) становится реально настоящей проблемой. И потом пропуски занятий в классе —это всегда плохо для учебного процесса.

Стресс, мокрые ноги и отсутствие зонта

«Из врачебного опыта знаю: большинство родителей, которые отправляют детей в первый класс, надеются, что их чадо будет болеть куда реже, чем это было, когда он посещал детский сад. К 7 годам обычно уже решена проблема тех же проблемных аденоидов у деток и кажется, что с иммунитетом теперь все стабильно, ведь ребенок уже перенес немало вирусных и бактериальных инфекций. Однако бывает, что ребенок и в школе буквально не вылазит из ангин или гайморитов», – рассказывает доктор Олег Соколов-Карий.

Отоларинголог Veselības centru apvienība подчеркивает, что у частых ОРЗ у школьников есть причины. Их нельзя недооценивать. Школа — это резкая смена летнего расслабленного образа жизни, а в случае с первоклашками — еще и коллектива. Иммунная и эмоциональная система ребенка испытывают напряжение, к тому же, каждый ученик неизбежно знакомится с новыми вирусами, которые начинают циркулировать в каждом коллективе детей.

«И вот тут очень важно организовать правильный режим дня, не допуская, чтобы дети сидели с планшетами и телефонами в руках буквально до ночи, как это, увы, часто случается. Достаточный сон – база крепкого иммунитета. Во-вторых, надо правильно одевать ребенка – не как он хочет, а по погоде. Кутать (а это перегрев) -также плохо, как допускать, чтобы ребенок ходил без зонта или защитной куртки с капюшоном в дождь и, что вообще беда, с мокрыми ногами. Одежда и обувь должны быть по погоде, это важно!– советует отоларинголог.

«Что вы сказали? Не слышу...»

Отоларинголог хирург Олег Соколов-Карий подчеркивает, что родителей первоклашек нередко волнует то, что ребенок как будто плохо слышит. Эту поблему можно пропустить, так сам ребенок может не замечать, что слух уже авно понижен (возникает привычка). Проблемы со слухом проявляются в середине учебного года, когда, в каклй-то момент преподаватель вдруг начинает понимаеть, что ребенок не все и не всегда четко воспринимает на слух. Последите за этим —очень важно, чтобы у ребенка не было ушных патологий и он как можно раньше попал к врачу. Если есть минимальные сомнения на этот счет, проверьте здоровье сына или дочки более углубленно уже теперь.

«По поводу наушников, которые дети используют слишком часто, хочу сказать, что я не советую превышать уровень громкости, рекомендованной производителем данного устройства. В телефонах есть настройки, которые снижают громкость после длительного прослушивания – это замечательная функция! Если вы слышите музыку, которую слушает ребенок в наушниках, это плохо, это слишком громко», – рекомендует доктор.

Ангины и витамины

Исходя из ежедневного опыта, доктор Олег Соколов-Карий рекомендует взрослым проверить, что пьет и ест их ребенок, когда он находится вне дома. «Ангины у школьников нередко спровоцированы тем, что многие дети и особенно подростки, пока папа-мама не видят, налегают именно на холодные напитки, едят мороженое на выданные им карманные деньги. Если у кого-то не очень сильный гландовый иммунитет, то так начинается череда воспалений горла. Сразу скажу, что в терапии хронических воспалительных процессов в гландах мы можем помочь, у нас есть несколько эффективных современных методов лечения, в том числе криотерапия – то есть, по-простому — так называемая заморозка гланд, что безболезненно, быстро делается и, к тому же, еще и государством оплачивается.

Доктор не рекомендует профилактически полоскать горло с применением медикаментозных средств. «Если горло чуть заболело, -- подсказывает он, --такой простой метод может остановить развитие воспаления гланд, но делать это надо по совету врача (иногда можно просто по телефону обсудить с доктором ситуацию) или хотя бы фармацевта. А что касается витаминных комплексов, которые в принципе могут укрепить иммунитет ребенка, то сейчас их доступно огромное количество. Их клинический эффект как бы полностью не доказан, но на основе наблюдений своих многочисленных пациентов могу сказать что у многих моих пациентов (маленьких и больших) количество воспалений горла и носа после приема витаминных комплексов (курсом), сокращается».

«Да, у нас в аптеке много витаминных комплексов для детей – можно подобрать для каждого максимально подходящие, – вступает в разговор фармацевт Елена Бебре. – Главное, что я всегда объясняю, – не надо пить много всего и сразу, следует принимать что-то одно и соблюдать дозировку приема. Конечно, прекрасно, если ребенок полноценно питается, и у него нет о дефицита каких-то необходимых для развития витаминов и минералов в организме, но такое благополучие с рационом далеко не у каждого школьника. Но перед приемом витаминов лучше сдать анализ крови и проверить дефициты, чтобы понять какую дозировку витаминов и минералов принимать. Не секрет, что современные дети часто недополучают с пищей железо, которое является переносчиком кислорода, обеспечивающим дыхание и питание всех клеток. А если в детском организме железа мало, возникает гипоксия, и, как следствие, нарушается работа многих органов и систем, в том числе иммунной. Надо также знать, каков уровень витамина D у вашего ребенка, дефицит которого в нашем регионе – ситуация распространенная. Одним словом – приходите, подберем правильный комплекс витаминов и минералов для вашего школьника, иммунитет которого надо поддержать с началом осени и усиленных учебных и неизбежных эмоциональных нагрузок. Большая ошибка давать детям свои витамины, то есть, витамины для взрослых...».

Сертифицированная фармацевт Mēness aptieka рекомендует иметь дома суспензии и таблетки (тут надо советоваться — какому ребенку что лучше), в составе которых есть парацетамол или ибупрофен. Это важно с наступлением осени, когда ребенок может внезапно слечь с высокой температурой. В аптечке должны быть пластыри, антисептики и непременно средства от желудочного расстройства — таблетки с активированным углем или, что тоже хорошо, порошки со диосмектитом в составе. При вздутии живота поможет симетикон. Не забудьте также купить гели или мази, снимающие отеки и воспаления при синяках и ушибах, которые неизбежны у любого школьника!

Не дышит нос? Действуем грамотно!

Насморк – частая мучительная проблема у детей. Самая частая причина — различные вирусные инфекции. Доктор объясняет, что в носовой полости расположено огромное количество кровеносных сосудов. В ответ на воспаление они увеличиваются в размере — возникает отек.

«Клетки, которые образуют слизь, начинают производить ее еще больше. Результат — заложенность и насморк. «Одна из основных родительских ошибок — это чрезмерно долгое использование средств, которые, как я говорю, открывают заложенный нос ребенка. Если насморк -- обильный, водянистый, мучительный, сопровождается заложенностью носа, применяют сосудосуживающие препараты – несколько раз в день. Такие средства (спреи, аэрозоли, капли) порой совершенно необходимы, но нельзя превышать время их использования – категорически», – подчеркивает оториноларинголог.

И говорит, что в случае с детьми допустимо использовать такие аэрозоли от 3 ло 5 дней. При чрезмерном применении может возникнуть другая проблема -- медикаментозный ринит. Я знаю, что дети постарше берут дома такие лекарства и пользуются ими тайно и практически постоянно до полугода, а потом приходится их долго лечить, так как их таким образом «испорченные» носы вообще отказываются дышать...» – объясняет врач.

«Доктор прав: часто наши умные дети хотя сами купить в аптеке аэрозоли от насморка – подчеркивает фармацевт Елена Бебре. – Конечно, я прошу, чтобы ребенок пришел с мамой или папой. Рассказываю родителям, что один из альтернативных способов заменить привычные спреи — использование средства от насморка с натуральным составом: например, с эфирными маслами, которые улучшают и облегчают дыхание. Есть спреи с морской водичкой, они промывают и увлажняют полость носа – главное тут, чтобы ребенок при помощи взрослых мог эту процедуру сделать грамотно: фармацевты всегда объяснят, как это делать правильно!»

Свежий воздух и движение!

Отоларинголог Veselības centru apvienība Олег Соколов-Карий очень рекомендует всем школьникам регулярные занятия спортом -- средней интенсивности. Обязательно должны быть прогулки на свежем воздухе — ежедневные или хотя бы каждый второй день. Это лучшее средство от насморка: свежий воздух улучшает работу слизистой носа, убирает лишнюю пыль, активизирует мышцы, улучшает кровоснабжение --,кровь лучше поступает к носу, быстрее, если что, выводятся воспалительные клетки.

«Если ребенок посещает бассейн, это прекрасно. Но только в том случае, если после тренировки он насухо вытирается, высушивает мокрые волосы, и еще полчаса как минимум находится в помещении. Недопустимо, чтобы дети выбегали после плаванья в бассейне на холодную улицу – это грозит, скажем так, простудами и теми же воспалениями ушей», подчеркивает врач.

Доктор настаивает на том, что регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе необходимы нашим детям -- чтобы они не болели. Это главное, о чем должны позаботиться родители, наряду с полноценным сном и питанием школьника.

Советы записала Людмила ВЕВЕРЕ.