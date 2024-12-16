Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Эксперты считают, что эти регионы, а также Грузия и Молдова, могут стать горячими точками. Латвия, Эстония и Литва уже усилили свои границы с Россией и Белоруссией. НАТО также укрепило регион, открыв командный центр в Ростоке.

Кремль может также попытаться оказать влияние на Сербию, Боснию и Герцеговину, а также на Турцию. Российская агрессия в Украине рассматривается как начало более широкого конфликта с НАТО. Нападение на члена альянса приведет к применению пятой статьи Устава НАТО, что станет поводом для войны.

Бывший командующий НАТО в Северо-Восточной Европе генерал-лейтенант Юрген фон Зандарт считает, что Балтийские страны могут стать объектом провокаций со стороны России, которая традиционно оправдывает свои действия "защитой русскоязычного населения". Эксперты предупреждают, что агрессия против НАТО может привести к Третьей мировой войне, но если альянс сохранит единство, шансы на расширение конфликта уменьшатся.

Швеция и Финляндия, отказавшись от нейтралитета, начали подготовку своих граждан к возможному военному конфликту и вступили в НАТО.

Фото: Ekrānuzņēmums no Newsweek

