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Опрос: жители стран Балтии хотят видеть в кресле президента США Камалу Харрис

© LETA 19 октября, 2024 13:46

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Kantar в Латвии, Литве и Эстонии.

Примерно половина опрошенных в Латвии (46%) и Эстонии (53%), а также большинство в Литве (70%) отдают предпочтение кандидатке от демократов. Около трети в Латвии и в Эстонии не дали конкретного ответа на вопрос, который кандидат на пост президента США их больше устроил бы.

Приблизительно пятая часть жителей Латвии (21%) и Эстонии (19%), а также 14% жителей Литвы хотели бы видеть в Белом доме Доналда Трампа.

В выборе кандидата в президенты существенную роль играет национальность. В частности, в Латвии 65% латышей предпочитают Харрис и всего 10% - Трампа, но среди опрошенных нелатышей такой тенденции не наблюдается. Среди тех, кто не является латышами по национальности, больше всего (45%) тех, кто не определился с ответом, около пятой части (19%) поддерживают Харрис, остальные, а их треть (36%) - Трампа.

Опрос приходит к выводу, что более сильная поддержка Харрис в Литве, возможно, объясняется меньшим удельным весом представителей других национальностей по сравнению с Латвией и Эстонией.

Исследовательская компания Kantar проводила этот опрос с 19 по 26 сентября в Латвии, Литве и Эстонии, используя интернет. Всего опрошено 3160 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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