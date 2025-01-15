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Онлайн-магазины, э-почта и интернет-банки: желающих обучат цифровым навыкам

Редакция PRESS 15 января, 2025 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

Начатая самоуправлениями программа обучения жителей цифровым навыкам предназначена в основном для людей, у которых таких навыков пока нет, и в целом освоить и улучшить их смогут по меньшей мере 40 000 человек, сообщили на мероприятии "Шаг в будущее" организаторы программы.

Обучение будет состоять из трех уровней. На первом уровне участники получат базовые цифровые навыки - узнают, как пользоваться цифровыми устройствами, как завести электронную почту, без которой невозможно пользоваться цифровыми услугами, как получить информацию о безопасности в цифровой среде.

На втором уровне участники обучения узнают, как пользоваться интернет-банком, различными платформами для общения, как купить электронные билеты на транспорт, пользоваться онлайн-магазинами и др. В свою очередь на третьем уровне участники смогут освоить навыки электронных услуг.

Чтобы записаться на первый уровень программы, жители должны обратиться в свои самоуправления и заполнить анкеты.

Люди, у которых уже имеются базовые цифровые навыки, могут подать заявку на обучение дистанционно, пройдя тест и выяснив, какой уровень им подходит.

На данный момент на обучение зарегистрировался 2091 человек, в том числе 1225 в Риге, 375 - в Видземе, 177 - в Земгале, 153 - в Латгале, 131 - в Курземе.

Большинство желающих участвовать в программе - люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Программа реализуется самоуправлениями совместно с Министерством умного управления и регионального развития в рамках проекта Фонда восстановления Европейского союза "Развитие цифровых навыков населения". Цель проекта - улучшить к апрелю 2026 года цифровые навыки как минимум 40 000 жителей Латвии.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

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Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

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Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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