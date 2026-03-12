Огни в небе — НЛО? Нет.. новые дорожные инспекторы!

Это не шоу и не эксперимент.

В некоторых городах Китая так работают дроны дорожной полиции.

Небольшие беспилотники поднимаются над перекрёстками, автомагистралями и местами с плотным движением. С воздуха они следят за потоком машин, пробками и нарушениями.

Дроны оснащены камерами высокого разрешения и прожекторами. Ночью их легко заметить именно по мигающим огням, которые напоминают сигналы полицейских автомобилей.

С высоты аппарат может быстро обнаружить аварии, остановившиеся машины или опасные манёвры. В некоторых случаях через встроенные динамики оператор даже может обратиться к водителю.

Такая система помогает полиции наблюдать сразу за несколькими участками дороги — особенно в крупных городах и на сложных развязках.

Иногда дроны также используют во время массовых мероприятий или при сильных пробках.

Поэтому если над дорогой вдруг зависает аппарат с мигающими огнями — вполне возможно, что это небесный патруль, который просто следит за движением сверху.





