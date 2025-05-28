Оглядываясь назад: как Резекне оказался на пороге банкротства

Именно так с 2009 года жило самоуправление под руководством Барташевича ("Вместе для Латвии"), пока в какой-то момент оно больше не могло брать в долг. Весной 2023 года стало ясно, что что что-то пошло не так.

"В апреле, когда принимался бюджет, нам начали звонить, спрашивать о кредите. Мы спрашивали, зачем он вам? У нас долги (..) На оборотный капитал, краткосрочный кредит, чтобы мы могли платить зарплаты", - вспоминает разговоры того времени представитель Минфина Байба Тисенкопфа.

Обязательства города достигли допустимого порога - 20%, или одной пятой от основных доходов бюджета. Министерство финансов подчеркивает, что 20 процентов сами по себе не проблема, с этим можно жить. В такой же ситуации оказался и Алуксне. Однако пока он сокращал расходы, в Резекне накапливались долги. В декабре Государственный контроль опубликовал ревизию, которая показала, что в бюджет Резекне на 2023 год не было включено не менее 8,6 млн.

"Они знали, что эти деньги понадобятся, но их не фиксировали", - сказала представитель Госконтроля Илзе Бадере. Сумма приблизительная, поскольку из-за децентрализованного учета даже ревиззоры не смогли точно рассчитать дефицит. Непонятно, как муниципалитет планировал скрыть дефицит и свести концы с концами.

"Скорее всего, они надеялись, что будет переплата по подоходному налогу с населения, потому что в предыдущем году она была действительно большой. Тогда в течение года появились бы дополнительные ресурсы", - признает Минфин. Но этого не произошло.

"Когда мы начали работать, реальность была такова, что стабилизировать ситуацию без государственного кредита было невозможно. Неоплаченные счета с 2023 года уже составляли несколько миллионов евро", - рассказала "Re:Baltica" глава временной администрации города Гуна Пуце.

"Нельзя назвать что-то одно, ключевой момент, фатальную ошибку - к этой ситуации привели подход в целом в течение длительного периода, принятые решения, реализованные проекты". Если бы город мог брать в долг, он протянул бы еще долго. Однако опрошенные чиновники говорят, что при таком стиле управления город рано или поздно неизбежно оказался бы в финансовом кризисе.